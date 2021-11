Hora do Faro: horário e como ver a participação de Tiago Piquilo

Tiago Piquilo levou a pior na roça contra Dayane e Sthe e deixou a Fazenda 2021. Como já é tradição na agenda do eliminado, o peão é o convidado especial de Rodrigo Faro neste domingo, dia 14 de novembro. Veja o horário e como assistir ao Hora do Faro com o cantor sertanejo.

Qual é o horário e o que esperar da Hora do Faro com Tiago Piquilo?

O horário da Hora do Faro, que vai ao ar todos os domingos, é 15h15 (horário de Brasília). Nesta semana, o apresentador recebe Tiago Piquilo, que deixou o confinamento ao receber 26,87% dos votos na última quinta. A atração permanece na TV até às 18h00.

Quem está por dentro da convivência dos peões sabe que as dinâmicas com Rodrigo Faro costumam movimentar o clima na Fazenda 2021. Nesta semana não deve ser diferente: Tiago distribuiu plaquinhas polêmicas no programa e disse, por exemplo, que Mileide Mihaile é ‘mascarada’, Dynho é ‘manipulável’ e Dayane é ‘agressiva’.

Esses adjetivos foram distribuídos pelo eliminado como parte da dinâmica semanal também já tradicional para os participantes. Apesar do climão entre eliminado e os peões que seguem no programa, a gravação da participação de Tiago não foi palco para nenhum grande escândalo.

Como assistir o programa de Rodrigo Faro?

Agora que você já sabe qual é o horário da Hora do Faro, na Record TV, veja como acompanhar o programa, aos domingos, na TV e na internet.

Hora do Faro na TV: para assistir na TV, é preciso ter acesso a um aparelho de televisão. Com ele conectado à antena, é só sintonizar na Record TV. Além da participação do eliminado da Fazenda 2021, todo o programa de Rodrigo Faro é gravado, o que garante – pelo menos normalmente – que o horário da Hora do Faro seja respeitado pela emissora.

Hora do Faro Online: quem preferir assistir pela internet precisa visitar o PlayPlus – o streaming oficial da emissora. Por lá, no módulo gratuito, é possível acessar o sinal aberto da Record TV, o mesmo transmitido nos televisores do país. Para isso, é preciso inserir dados como nome e e-mail e criar uma conta gratuita no aplicativo.

O PlayPlus também oferece um plano pago, com uma assinatura que custa R$ 12,90 ao mês e dá ao usuário o sinal de nove câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas. A plataforma é compatível com celulares, Smart TVs, computadores e tablets, mas só funciona com acesso à internet.