Live do eliminado A Fazenda: horário e como ver ao vivo

Para o menos votado da roça na Fazenda 2021, o reality não acaba quando termina: isso porque a agenda do eliminado conta com passagens por programas da Record TV e os formatos especiais para a ‘descompressão’ do confinamento. Veja o horário e como assistir a live do eliminado da Fazenda 2021.

Live do eliminado a Fazenda 2021: horário e como assistir

Todas as semanas, o eliminado da Fazenda participa de duas transmissões exclusivas da internet: a ‘Cabine de Descompressão’ e a ‘Live do Eliminado’. Ambas as lives são apresentadas por Lucas Selfie e Lidi Lisboa, ambos participantes da edição anterior do reality.

A ‘Live do Eliminado’, que é o programa mais completo, feito com mais calma, vai ao ar toda sexta-feira, às 21h00 (horário de Brasília), no Tik Tok e demais redes sociais da Record TV – incluindo o YouTube e PlayPlus.

Nesse formato os peões eliminados são informados pelos apresentadores como está ‘a situação’ fora do programa, como o saldo de crescimento de seguidores que o eliminado teve nas redes sociais, quais foram as maiores polêmicas que esteve envolvido e o que o público achou sobre suas atitudes. Além, claro, de assistir tudo o que os colegas de confinamento falaram por suas costas.

Para assistir a Live do Eliminado da Fazenda, além do horário, também é preciso ficar atento com as particularidades da plataforma escolhida para assistir. Em aplicativos como o Tik Tok, o Facebook e PlayPlus, por exemplo, é preciso ter um cadastro/perfil na rede para ter acesso ao conteúdo da Record TV.

No entanto, também é possível assistir a Live do Eliminado sem qualquer cadastro. No YouTube, basta ter acesso à internet e visitar o canal da Fazenda no site. Por lá, a live do eliminado começará como uma transmissão ao vivo e ficará em destaque até que seja encerrada.

A live do eliminado da Fazenda 2021 é uma conversa descontraída e tem duração aproximada de 1 hora. Assista a participação de Tiago Piquilo na atração:

Peões eliminados: relembre o resultado das roças

Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

Mussunzinho (23,52% dos votos)

Erika Schneider (30,24% dos votos)

Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

Lary Bottino (9,61% dos votos)

Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

Erasmo Viana (19,91% dos votos)

Tiago Piquilo (26,87% dos votos)

Valentina Francavilla (15,38% dos votos)

Além da Cabine de Descompressão e da Live do Eliminado, o participante que deixa a Fazenda 2021 também participa da Hora do Faro e outros programas da emissora. Acompanhe todas as novidades da Fazenda no DCI e fique por dentro do programa.