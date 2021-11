Mãe de Mileide Mihaile está com câncer; peoa não é avisada na Fazenda

Para encarar o confinamento no reality rural da Fazenda 2021, os peões precisam abrir mão de suas vidas e do convívio com a família e, as vezes, correm o risco de ficar de fora de momentos delicados. E é a situação de uma das confinadas deste ano: de acordo com Léo Dias, para o Jornal Metrópoles, a mãe de Mileide Mihaile foi diagnosticada com câncer enquanto a filha está no reality.

Mãe de Mileide Mihaile está com câncer no útero

De acordo com a publicação de Léo Dias, a mãe de Mileide Mihaile descobriu o diagnóstico de câncer no útero depois que a filha já estava confinada no reality da Record TV. Doralice Mihaile está sendo tratada desde a descoberta da doença, no Centro Regional Integrado de Oncologia (CRIO), em Fortaleza.

O instituto é uma das referências no tratamento de câncer no nordeste e atende, mensalmente, quase 20 mil pacientes oncológicos.

A questão que chamou a atenção para os internautas nesta caso é que a assessoria e família da influenciadora digital resistem e, por enquanto, escolheram não avisar a participante dentro do confinamento. Segundo nota divulgada pela equipe da peoa, a própria mãe de Mileide Mihaile é quem decidiu manter o diagnóstico em segredo para evitar transtornos em um momento tão difícil.

Leia parte da nota:

“Mileide foi pré-confinada para o reality no dia 03/09, perdendo acesso ao celular no dia 08/09, sem qualquer informação de mudança no estado de saúde de sua mãe. Ao fazer um exame de rotina, sempre aconselhada por sua filha, dona Doralice recebeu a confirmação de estar com câncer de útero, porém reversível e controlável. Foi de decisão da própria Doralice manter a notícia em máximo segredo para preservar a intimidade de toda família e não causar qualquer tipo de transtorno desnecessário em um período que por si só já é muito conturbado“, escreveram.

Além disso, a mãe de Mileide Mihaile também disse que está bem e mandando boas energias para a filha e desejando forças para que a peoa continue sua jornada no programa da Record TV.

Até a publicação deste texto, a Record TV não se pronunciou sobre a situação, mas Leo Dias garante que a emissora ainda não foi procurada pela equipe de Mileide.