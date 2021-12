Parcial da enquete a Fazenda 2021 aponta quem campeão reality

O reality rural da Record TV está chegando ao fim e, com menos de 2 semanas de programa, a disputa por R$ 1,5 milhão está cada vez mais acirrada. Quem vai ganhar o reality neste ano? Veja o que diz o resultado parcial da enquete a Fazenda 2021, publicada no DCI logo depois da eliminação de Dayane Mello, e consultada no dia 6/12.

Parcial da enquete a Fazenda 2021 aponta campeão do reality

De acordo com o público do DCI, o campeão de A Fazenda 2021 será Arcrebiano. O ex-BBB recebeu 43,53% dos votos na parcial da enquete a Fazenda 2021 desta semana, de acordo com consulta realizada na noite de segunda (6/12). Isso significa que, sozinho, Bil recebeu quase metade de todos os votos da enquete.

Essa não é a primeira vez que Arcrebiano é apontado como o favorito do público e o peão, que teve um começo conturbado no reality, passou a integrar, inclusive, o time dos participantes que ganharam seguidores ao longo do reality.

Rico Melquiades ocupa a segunda posição do ranking parcial da enquete a Fazenda 2021. O humorista, que tem sido indicado como um dos favoritos desde a estreia do reality, recebeu 36,96% dos votos do público. A diferença entre Rico e Arcrebiano é de menos de 10% dos votos.

O terceiro lugar na votação desta semana ficou com Mileide Mihaile, que recebeu 8,86% dos votos. Mesmo nunca tendo ido para a roça, a participante aparece frequentemente entre os nomes mais populares da edição.

Além dos nomes já citados, o Top 5 do favoritismo do público, segundo o resultado parcial da enquete a Fazenda 2021 é formado por Solange Gomes, com 3,42% dos votos, e MC Gui, que recebeu 2,41% do apoio popular.

Sthe Matos, Marina Ferrari, Aline Mineiro e Dynho receberam menos de 2% dos votos e ocupam as últimas posições do ranking.

Participe da votação enquete da Fazenda do DCI e opine qual dos dois merece ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Final A Fazenda 2021

O desfecho da jornada dos peões no reality da Record TV está marcado para o dia 16 de dezembro, quinta-feira. Por ser dia da semana, a programação da emissora segue a mesma e isso significa que a final vai ao ar às 22h45, no horário de Brasília, tanto na Record TV quanto no PlayPlus.

Quatro finalistas são esperados na final do reality e, para garantir a eliminação dos participantes restantes, a emissora preparou uma semana com eliminações duplas.

Para assistir na TV, basta sintonizar na Record no horário combinado. Já aos que preferem acompanhar a premiação do novo milionário do Brasil na internet, basta criar uma conta no PlayPlus e clicar na aba ‘ao vivo’. Na plataforma existem as contas gratuitas e aquelas que precisam de uma assinatura paga, que custam R$ 12,90 ao mês.

Até que a final do reality não acontece, acompanhe todas as últimas notícias da Fazenda no DCI e fique por dentro do confinamento dos famosos.