Parcial da enquete a Fazenda 2021 aponta quem é o favorito ao prêmio

Com final prevista para ocorrer no meio de dezembro, a competição por R$ 1,5 milhão na Fazenda 2021 está cada vez mais acirrada. Agora, 10 participantes seguem no jogo, mas o preferido do público já pode estar escolhido, pelo menos é é o que aponta a parcial da enquete a Fazenda 2021. Os números são deste sábado, 27 de novembro.

Parcial da enquete a Fazenda: quem vai ganhar o programa?

Em consulta realizada a enquete do DCI neste sábado, 27, Rico Melquiades é quem merece ganhar o reality rural da Record TV. O participante recebeu 35,65% dos votos do público e assumiu o topo da parcial da enquete da Fazenda.

Essa não é a única lista que é dominada por Rico na semana: ele também foi o participante que mais ganhou seguidores nas redes sociais entre os dias 19 e 26 de novembro.

Durante sua trajetória dentro do confinamento, Rico protagonizou as principais confusões do reality e entre seus maiores atritos estiveram Tati Quebra Barraco, MC Gui e Dayane. A relação do peão com a modelo é um caso à parte: Rico e Dayane foram de melhores amigos a maiores inimigos em questão de dias. Em uma das brigas, Dayane usou uma faca para destruir um caso de Rico.

Arcrebiano é o nome que mais se aproxima de Rico na lista dos favoritos da parcial da enquete a Fazenda 2021 e aparece na segunda posição com 31,30% dos votos. O participante, que foi salvo pelo público na roça mais recente como o mais votado da semana, tem ganhado destaque no programa e é nome frequente entre os favoritos das enquetes do DCI.

A modelo Dayane Mello é quem completa o top 3 dos mais votados para vencer a Fazenda 2021. Ela recebeu 13,91% dos votos na parcial da enquete a Fazenda do DCI, mesmo em meio às polêmicas que ganharam forças nos últimos dias. Dayane já foi para quatro roças e assumiu o cargo de fazendeira por uma semana.

Quando será a final?

O desfecho do reality e a confirmação ou não da parcial da enquete a Fazenda 2021 está previsto para ocorrer no dia 16 de dezembro, pouco depois do programa completar 3 meses de exibição. Para a final, assim como na edição anterior, a produção da Record TV deve classificar apenas 4 participantes. A data final está marcada para uma quinta-feira, mesma data na qual acontecem as eliminações no programa, ou seja, a exibição será às 22h45 (horário de Brasília).

A Record TV ainda não divulgou detalhes da final, como se o evento contará com a presença de plateia ou se vai acontecer apenas com os participantes eliminados. No entanto, uma polêmica já tomou conta das notícias sobre a final: Medrado não foi convidada para acompanhar a coroação do campeão.

Veja o que sabemos sobre o final da Fazenda 2021 e fique por dentro dos últimos acontecidos do reality.