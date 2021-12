Parcial da enquete a Fazenda 2021 aponta o favorito entre Rico e Bil

que Com a final da Fazenda 2021 marcada para a próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro, dois nomes ganharam destaque entre os participantes do reality rural da Record TV: Arcrebiano e Rico Melquiades. Parcial da enquete a Fazenda 2021 aponta qual dos dois é o favorito do público e deve ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Parcial da enquete a Fazenda 2021 aponta favorito

De acordo com a parcial da enquete a Fazenda 2021, publicada no DCI, Rico e Arcrebiano são dois dos favoritos do reality rural da Record TV. No entanto, o resultado parcial da votação aponta para uma pequena vantagem de Rico em relação a Arcrebiano.

O humorista foi indicado como quem deve ganhar com 50,13% dos votos. Embora tenha assumido a primeira posição do ranking, o favoritismo do peão não é absoluto: Arcrebiano aparece com 49,87% do apoio popular.

A diferença entre Rico e Arcrebiano é de 0,13% dos votos. Tecnicamente, é possível dizer que os peões estão empatados na votação do DCI, ou seja, a parcial indica que o público está dividido entre dar o prêmio para o humorista e o ex-BBB.

De qual lado você está? Participe da enquete a Fazenda 2021 e colabore com a parcial: Arcrebiano ou Rico?

Rico é o favorito das redes sociais

Além de liderar a parcial da enquete a Fazenda 2021 pelo favoritismo, Rico também é o destaque de uma métrica importante para medir a popularidade do reality. Ele é o participante que mais ganhou seguidores nas redes sociais.

Considerando todo o período desde a estreia do reality, o humorista recebeu mais de 2,6 milhões de novos seguidores. Atualmente, Rico acumula mais de 3 milhões de seguidores. Confira o ranking completo com o crescimento de seguidores na Fazenda 2021:

01: Rico Melquiades: +2,6 milhões de novos seguidores

02: Aline Mineiro: +547,4 mil novos seguidores

03: Marina Ferrari: +279,4 mil novos seguidores

04: Solange Gomes: +280 mil novos seguidores

05: MC Gui: +224,3 mil novos seguidores

06: Arcrebiano: -119,1 mil menos seguidores

07: Sthe Matos: -183,7 mil menos seguidores

Quando vai acabar a Fazenda 2021?

O final do reality da Record TV, que vai confirmar ou não o resultado parcial da enquete a Fazenda 2021, está marcado para o dia 16 de dezembro. Como é em uma quinta-feira, o programa será transmitido, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.

Para a grande final, assim como na edição vencida por Jojo Toddynho, são esperados 4 participantes. Para chegar até essa formatação, a produção do reality preparou um cronograma que inclui até eliminações duplas.

Acompanhe as últimas notícias da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro de tudo o que rolar na última semana.