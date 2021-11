Rico ou Dayane? Parcial da enquete a Fazenda 2021 aponta o favorito

A competição na Record TV está a todo vapor e, nos próximos dias, um dos peões ou peoas que restam no programa ganhará o prêmio de R$ 1,5 milhão. Entre os nomes mais cotados para sair com o título de vencedor estão Dayane Mello e Rico Melquiades, mas só um deles ganhará o prêmio. A parcial da enquete a Fazenda 2021, publicada no DCI, diz qual dos dois é o favorito.

Parcial enquete a Fazenda 2021: quem é o favorito entre Rico e Dayane?

Para o público do DCI que votou na enquete sobre o favoritismo da edição, Rico Melquiades é o favorito. O peão recebeu 77,50% dos votos, o que é mais do que o suficiente para que Rico seja considerado, com base na parcial da enquete, o dono do favoritismo da Fazenda 2021.

Para conquistar o apoio do público e ganhar destaque na competição, Rico viveu momentos marcantes dentro do confinamento e protagonizou os momentos mais comentados do reality – como diversas brigas e roças polêmicas.

Dayane Mello, que também aparece constantemente entre os nomes mais populares do programa, foi indicada como a favorita por apenas 22,50% dos votos da enquete. Se o resultado parcial da enquete se confirmar e os peões se enfrentarem na final do programa, Rico Melquiades deverá derrotar Dayane na final da Fazenda 2021 e será o novo milionário do país.

Você concorda com o resultado parcial da enquete sobre o fim da Fazenda? Participe da votação e opine.

Rico e Dayane eram melhores amigos

Quem tem acompanhado a Fazenda 2021 desde os primeiros dias de reality sabe que Rico e Dayane eram próximos e chegaram a ser considerar melhores amigos dentro do programa. Foi Rico quem ficou do lado de Dayane quando a modelo virou alvo dos participantes nas votações da primeira semana e foi Dayane quem defendeu Rico quando o humorista ‘surtou’ e causou uma punição proposital no reality.

A parceria dos dois era um dos pontos mais fortes da Fazenda 2021 e, juntos, foram apelidados de ‘Gêmeos do Caos’ especialmente pelas equipes de ambos nas redes sociais. No entanto, a amizade acabou e Rico e Dayane protagonizaram a enquete da Fazenda 2021 de onde saiu a parcial da vez.

Os atritos entre os participantes começaram como pequenas opiniões contrárias sobre outros participantes, como as críticas de Dayane sobre a aproximação de Rico com Mileide. No entanto, a briga ficou séria depois que Rico venceu a Prova de Fogo e prometeu que daria um dos Poderes do Lampião para Dayane. Quando chegou a hora de entregar o benefício, Rico voltou atrás e entregou o poder para Aline – o que deixou Dayane furiosa e com o sentimento de traição.

A coisa esquentou e os dois passaram a protagonizar diversas discussões dentro do confinamento. Rico apelidou Dayane de ‘Cobra Caninana’ e a modelo passou a não poupar críticas ao ex-amigo. Nasceu, assim, uma das maiores rivalidades do reality da Record TV, que já contou até com pedidos de expulsão de um dos participantes.

Quando vai acabar a Fazenda 2021?

A final da Fazenda 2021, que vai confirmar ou não a parcial da enquete sobre o favoritismo, está se aproximando e deverá ser transmitida no dia 16 de dezembro. A final contará com quatro participantes e fará parte da programação da Record TV, com transmissão programada para às 22h45 (Horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.

Por conta da pandemia de Covid-19, a Record TV ainda não divulgou como será a dinâmica da final e se o encerramento terá a presença de plateia. No entanto, uma coisa é certa: os ex-participantes vão participar da final.

Veja tudo que sabemos sobre a final da Fazenda 2o21.