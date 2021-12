Parcial da enquete A Fazenda: público escolhe e quer Dynho na roça

Rico Melquiades é o fazendeiro da semana e isso significa que, durante o programa ao vivo desta terça-feira, 07 de dezembro, o humorista terá a responsabilidade de mandar um dos rivais direto para a berlinda. De acordo com o resultado parcial da enquete a Fazenda 2021, publicada no DCI, o público quer que Rico vote em Dynho na roça da vez.

Parcial da enquete a Fazenda: Rico deve votar em Dynho

Perguntados sobre a decisão de Rico para a próxima votação da roça, 42,50% dos internautas do DCI apontaram para a escolha ideal: Dynho Alves. De acordo com a parcial da enquete a Fazenda 2021, o fazendeiro da semana deve condenar o coreógrafo e ex-marido de MC Mirella para a 12ª berlinda do reality.

Caso siga a vontade do público, Rico vai colocar Dynho em sua primeira roça desde a estreia do reality: além dele, Mileide Mihaile também nunca esteve entre os roceiros.

MC Gui, que tem protagonizado diversos atritos com Rico, ocupa o segundo lugar da lista com 18,27% dos votos. Se Rico decidir se vingar do último voto de MC Gui, esta será a segunda vez que o humorista, enquanto fazendeiro, condena o funkeiro para a berlinda.

Com 13,55% dos votos, Solange Gomes ocupa a terceira posição da parcial da enquete a Fazenda 2021 sobre o voto de Rico e é seguida por Sthe Matos, que recebeu 12,35% dos votos, e Arcrebiano, com 6,42%. Você concorda com o resultado parcial da enquete? Vote agora e dê a sua opinião: quem Rico deve mandar para a roça? Vote na enquete A Fazenda.

Quais são os alvos de Rico?

Sthe Matos: A participante se declarou uma das maiores rivais de Rico no confinamento e, além das trocas de ofensas ao vivo, já mandou o peão para a roça quando foi fazendeiro. Sthe disse que Rico é insuportável e, em contrapartida, o fazendeiro da semana disse que quer muito ver a influenciadora ser eliminada.

MC Gui: A convivência entre eles começou bastante turbulenta e Rico brigou por diversas vezes com o funkeiro para defender as amigas – principalmente Erika Schneider. Gui disse que Rico é a pessoa que ele mais quer ver fora do reality e não negou criar planos e estratégias para prejudicar o humorista.

Dynho Alves: O coreógrafo é um dos participantes que nunca foram para a roça e esse fato incomoda Rico. Somado aos problemas de convivência entre os dois, esse detalhe pode ser motivo o suficiente para condenar o ex-marido de MC Mirella. Uma das brigas mais fortes dos participantes foi uma guerra de panela para impedir o sono no confinamento. Concorda que o peão é quem deve assumir o topo da parcial da enquete a Fazenda 2021? Vote e dê a sua opinião no DCI.

A Fazenda 2021: relembre todos os participantes eliminados

01ª semana: Liziane Gutierrez

02ª semana: Mussunzinho

03ª semana: Erika Schneider

04ª semana: Victor Pecoraro

05ª semana: Lary Bottino

06ª semana: Tati Quebra Barraco

07ª semana: Erasmo Viana

08ª semana: Tiago Piquilo

09ª semana: Valentina Francavilla

10ª semana: Gui Araújo

11ª semana: Dayane Mello

A formação da roça que vai confirmar ou contrariar a parcial da enquete a Fazenda 2021 está marcada para esta terça-feira, 07 de dezembro, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus. Acompanhe todas as novidades da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro do confinamento.