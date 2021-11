Parcial da enquete UOL diz que Valentina é a menos favorita da Fazenda

O confinamento dos famosos na Fazenda 2021 completou dois meses nesta semana e, desde a estreia, muita coisa já movimentou a convivência dos participantes. Além da afinidade entre os competidores, outro tópico também passou a fazer parte da vida dos peões e peoas: o favoritismo do público. De acordo com a parcial da enquete do UOL, Valentina Francavilla é a participante menos favorita entre os peões restantes.

Parcial da enquete UOL aponta Valentina como a menos favorita

Apesar de estar mais envolvida na competição e desempenhar papel ativo na briga entre Dayane e Rico, Valentina Francavilla é a menos favorita entre os doze famosos que restam na disputa por R$ 1,5 milhão. Isso é o que diz a parcial da enquete UOL, que mede o favoritismo entre os peões desde a eliminação de Tiago Piquilo, na última semana.

A ex-assistente de palco do Programa do Ratinho recebeu apenas 0,55% dos votos do público em resposta a pergunta “quem merece vencer o reality?“, o que foi suficiente para coroá-la como a participante menos apoiada pelo internautas.

Aline Mineiro, com 0,95% dos votos, e Marina Ferrari, que recebeu 1% do favoritismo na votação, completam o top 3 dos menos queridos da edição. Veja o ranking completo dos favoritos do público na Fazenda 2021, segundo parcial da enquete UOL:

Rico Melquiades (30,47% dos votos)

Mileide Mihaile (25,10% dos votos)

Arcrebiano (16,2% dos votos)

Dayane Mello (13,43% dos votos)

Gui Araújo (4,37% dos votos)

Sthe Matos (4,17% dos votos)

Solange Gomes (1,48% dos votos)

MC Gui (1,26% dos votos)

Dynho Alves (1,20% dos votos)

Marina Ferrari (1% dos votos)

Aline Mineiro (0,95% dos votos)

Valentina Francavilla (0,55% dos votos)

Você concorda com o resultado parcial da enquete UOL? Vote também na enquete a Fazenda 2021 do DCI e responda: quem é o favorito para ganhar o programa?

Participantes eliminados: relembre todas as roças da edição

Primeira semana: Nego do Borel e Solange Gomes (salvos) | Liziane Gutierrez (eliminada)

Segunda semana: Arcrebiano e Dayane Mello (salvos) | Mussunzinho (eliminado)

Terceira semana: Dayane Mello e Tiago Piquilo (salvos) | Erika Schneider (eliminada)

Quarta semana: Gui Araújo e Aline Mineiro (salvos) | Victor Pecoraro (eliminado)

Quinta semana: Gui Araújo e Valentina Francavilla (salvos) | Lary Bottino (eliminada)

Sexta semana: Rico Melquiades e MC Gui (salvos) | Tati Quebra Barraco (eliminada)

Sétima semana: Rico Melquiades e Solange Gomes (salvos) | Erasmo Viana (eliminado)

Oitava semana: Dayane Mello e Sthe Matos (salvos) | Tiago Piquilo (eliminado)