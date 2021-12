Parcial enquete A Fazenda UOL aponta favorito para ganhar

Falta pouco para um dos participantes do reality rural da Record TV levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. E o público quer saber: Quem vai ganhar a Fazenda 2021? Para saber a preferência do público, consultamos a parcial enquete a fazenda UOL. Veja o rankig:

Parcial da enquete A Fazenda UOL

Para o público do UOL, de acordo com a parcial da enquete consultada na noite de quarta, dia 1º de dezembro, Arcrebiano é quem vai ganhar a Fazenda 2021. O participante, que ganhou fama ao participar do BBB 21, ganhou destaque na enquete e recebeu 26,33% dos votos. Essa é a segunda semana consecutiva no qual o influenciador aparece como o favorito ao prêmio de acordo com os visitantes do portal.

Mileide Mihaile ocupa a segunda posição do ranking. Mesmo sem nunca ter assumido o cargo de fazendeira ou ido para uma das roças da edição, a influenciadora tem sido frequentemente mencionada nas listas de favoritos e, nesta semana, recebeu 22,45% dos votos na pesquisa pelo favoritismo da edição.

Outro participante que ganhou destaque na internet é Rico Melquiades. Com 21,61% dos votos, o humorista está na terceira posição da lista de quem vai ganhar a Fazenda 2021 para o público do UOL.

Reforçando os resultados parciais da votação do UOL, o trio também aparece como os favoritos do público do DCI sobre quem vai ganhar a Fazenda 2021. Participe da votação e responda: quem merece ganhar o reality?

Marina Ferrari é a menos popular da edição

Ainda baseado na enquete de quem vai ganhar a Fazenda 2021 no UOL, também é possível ter ideia dos participantes que têm o menor apoio nas redes sociais. Marina Ferrari, que foi para a roça desta semana por conta do Poder da Chama Vermelha, aparece na última posição do ranking.

Com apenas 0,73% dos votos, a participante é apontada como a menos favorita da edição. Considerando a lista completa, só Marina e Dynho, com 0,99% dos votos, não chegaram a acumular nem 1% do favoritismo entre os visitantes do site.

Veja o ranking completo do favoritismo entre os famosos que continuam na Fazenda 2021:

Arcrebiano (26,33% dos votos)

Mileide Mihaile (22,45% dos votos)

Rico Melquiades (21,61% dos votos)

Dayane Mello (17% dos votos)

Sthe Matos (6,08% dos votos)

Solange Gomes (1,88% dos votos)

MC Gui (1,75% dos votos)

Aline Mineiro (1,19% dos votos)

Dynho Alves (0,99% dos votos)

Marina Ferrari (0,73% dos votos)

Caso perca a Prova do Fazendeiro, Marina Ferrari vai para a roça e precisará do apoio popular para permanecer na disputa por R$ 1,5 milhão. Será que a peoa vai conseguir o apoio do púbico nesta semana?

Quem será o próximo eliminado da Fazenda 2021?

A 11ª berlinda do reality está formada e, além de quem vai ganhar a Fazenda 2021 segundo o UOL, também separamos o resultado parcial de quem o público quer ver fora do programa desta vez: Dayane Mello. A modelo foi escolhida como a próxima eliminada por 68,49% dos votos na enquete a Fazenda 2021 do DCI.

Além de Dayane Mello, a berlinda da semana também é disputada por Solange Gomes, Marina Ferrari e Rico Melquiades. Para os três concorrentes da modelo, no entanto, nem tudo está perdido e um deles vai virar Fazendeiro.

Acompanhe as últimas notícias sobre a Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro da reta final do reality.