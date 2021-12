Parcial enquete UOL: quem ganha a Fazenda 2021 hoje?

Chegou o dia de conhecer o novo milionário di país: a final da Fazenda 2021 é nesta quinta-feira, 16 de dezembro. Protagonizada por Marina, Bil, Rico e Solange, a votação está a todo vapor e o anúncio da vitória será feito durante o programa ao vivo de hoje, mas já é possível ter uma ideia das porcentagens da final. Veja a parcial da enquete do UOL e quem ganha.

Parcial da enquete do UOL: quem ganha hoje?

De acordo com o público do UOL, que votou em quem merece vencer a Fazenda 2021, Rico Melquiades é o favorito ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Ele aparece com 56,23% dos votos na parcial da enquete do UOL coletada no começo da tarde desta quinta-feira (16). Se a previsão da enquete se confirmar no resultado final do reality, Rico deixará o programa com mais da metade de todos os votos gerados na votação do R7.

Rico tem sido apontado como um dos favoritos do reality desde a estreia e um bom medidor de sua popularidade é o estudo de crescimento de seguidores nas redes sociais: ele ganhou mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, sendo o campeão na contagem de novos fãs.

O vice campeão da Fazenda 2021, seguindo a ordem de favoritismo na parcial da enquete do UOL, é Arcrebiano. Bil, que já havia participado de outros dois reality shows ao longo do ano, recebeu 31,78% dos votos do público. Apesar de ser um número expressivo para uma votação disputada por quatro participantes, o desempenho de Bil não é suficiente para colocá-lo perto de Rico: a diferença entre os dois é de mais de 20% dos votos.

Solange Gomes aparece na sequência, com 6,39% dos votos, e ocupa a terceira posição. Marina Ferrari aparece como a menor popular na parcial da enquete do UOL com 5,60% do apoio dos votantes.

Votação oficial acontece no R7

Apesar de movimentar semanalmente uma quantidade considerável de votos sobre as decisões da Fazenda 2021, a enquete do UOL e seu resultado parcial são apenas indicativos de como está a opinião do público sobre a final. A decisão do público acontece exclusivamente no R7 – o site oficial da Record TV – por meio de uma enquete sobre quem deve vencer a competição e embolsar o disputado prêmio de R$ 1,5 milhão.

Para participar, basta visitar a página da Fazenda 2021 no endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-13, localizar a votação e escolher o seu finalista favorito. Uma confirmação do voto será exibida ao final do processo, que pode ser repetido ilimitadas vezes e não precisa de nenhum cadastro na plataforma.

A Fazenda 2021 final

A grande final da Fazenda 2021 está marcada esta quinta-feira, 16 de dezembro, às 22h45 (horário de Brasília), tanto na Record TV quanto no Playplus. Além do quarteto de finalistas, todos os participantes eliminados também estarão presentes no evento da grande final, exceto Nego do Borel (expulso) e Medrado (desistiu).

Acompanhe as últimas notícias da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro do desfecho do reality.