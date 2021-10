Participantes a Fazenda 2021: veja quem ainda continua no reality

A competição andou e cinco participantes já foram eliminados em roças da Fazenda 2021. Em um mês de programa, muita coisa aconteceu, atritos tomaram conta da convivência e teve até quem ‘mudou de lado’ na disputa por R$ 1,5 milhão.

O próximo participante eliminado da Fazenda 2021 será conhecido na próxima quinta-feira, dia 28 de outubro.

Participantes A Fazenda 2021: 15 peões ainda estão no reality

Como não poderia ser diferente, com tantas personalidades diferentes reunidas em um lugar só, os participantes da Fazenda 2021 têm vivido momentos eletrizantes dentro do reality. De modo geral, o elenco deste ano está dividido em dois grandes grupos: os ‘excluídos’ e o ‘grupão’. Veja os 15 participantes que ainda estão no reality:

Aline Mineiro: influenciadora digital de 30 anos e ex-panicat, peoa é namorada do humorista Léo Lins e, na Record TV, tem vivido momentos apaixonados com Dayane Mello. Ela é do grupo dos ‘excluídos’ ao lado da modelo, de Rico Melquiades e Valentina Francavilla.

Arcrebiano: o fazendeiro da semana é ex-BBB e ex-No Limite e, na Fazenda 2021, registrou sua maior participação em reality shows em quantidade de dias. Ele tem 29 anos, é influenciador digital e modelo e nasceu no Espírito Santo.

Dayane Mello: modelo brasileira, Dayane tem 32 anos e ficou famosa depois de participar da versão italiana do Big Brother. Ela tem sido um dos nomes mais comentados entre os participantes da Fazenda 2021 e frequentemente aparece entre as favoritas da internet.

Dynho Alves: marido de MC Mirella, que participou da última edição, Dynho é dançarino e coreógrafo e tem 26 anos de idade. Na Fazenda, Dynho está entre os participantes do ‘grupão’ e protagonizou uma briga com Rico Melquiades na qual foi acusado nas redes sociais de agressão.

Erasmo Viana: influenciador foi casado com Gabriela Pugliesi e tem 36 anos. No reality, Erasmo tem ficado ‘isento’ das principais confusões da casa, o que garantiu nenhuma ida para a roça até o momento.

Tati Quebra Barraco: um dos pilares do funk carioca, Tati tem 41 anos e coleciona hits ao longo da carreira musical, como ‘Boladona’. Ela entrou para o programa como um dos nomes favoritos da Fazenda 2021, mas acabou perdendo o favoritismo depois de algumas polêmicas. Tati nunca foi para a roça.

MC Gui: cantor, Gui tem 23 anos de idade e é o mais jovem entre os participantes masculinos da Fazenda 2021. O funkeiro acumula hits e polêmicas na vida pessoal e, no reality da Record TV, é próximo de Tati Quebra Barraco e rival declarado de Rico.

Rico Melquiades: o participante que mais cresceu nas redes sociais durante o primeiro mês do reality, Rico é humorista, de Alagoas, é amigo de Carlinhos Maia e tem 30 anos de idade.

Valentina Francavilla: natural da Itália, a atriz tem 41 anos e foi assistente de palco do Programa do Ratinho por quase uma década. Na Fazenda, ela pintou o cabelo de rosa.

Solange Gomes: peoa foi uma das musas da Banheira do Gugu, no Domingo Legal, e ganhou espaço no carnaval carioca. Ela é briguenta e tem protagonizado uma história de amor e ódio com Rico Melquiades. Ela já voltou de uma roça, mas nunca conquistou o chapéu de fazendeira.

Marina Ferrari: empresária, Marina tem mais de 4,2 milhões de seguidores nas redes sociais e é conhecida por produzir conteúdo de moda e beleza. Desde a punição proposital causada por Rico, ela mudou de lado e passou a compor o ‘grupão’ da Fazenda 2021 junto de participantes como Tati Quebra Barraco e Gui Araújo.

Sthe Matos: vencedora da dinâmica do paiol para entrar na competição, a baiana de 22 anos é natural de Salvador e fez carreira como influenciadora digital.

Gui Araújo: vencedor da Prova de Fogo desta semana, Gui Araújo é influenciador digital, modelo e ex-participante do De Férias Com o Ex, um dos reality shows mais populares da MTV Brasil. Ele é ex-namorado de Anitta e, na Fazenda, foi fazendeiro por duas semanas.

Mileide Mihaile: ex de Wesley Safadão é seguida por mais de 4 milhões de pessoas no Instagram. Mileide, na Fazenda, foi acusada de ser ‘amiga do povo’ e de fingir ser ‘prefeita’. Na parcial do UOL desta semana, ela é a mais popular entre os participantes da Fazenda 2021 e preferia a ganhar o reality.

Tiago Piquilo: parte da dupla Hugo & Tiago, o músico foi vencedor do reality Fama, comandado por Angélica, na Globo. Na Fazenda 2021, o participante tem despertado o incômodo nos concorrentes por não querer se posicionar, mas o fato não tem irritado o público. Tiago voltou de uma roça como o peão mais votado.

Quem já foi eliminado?

Além das cinco roças com eliminações ‘oficiais’, o primeiro mês de confinamento da Fazenda 2021 também contou com a desistência de Fernanda Medrado e a expulsão de Nego do Borel que movimentaram o elenco. Já foram eliminados:

Liziane Gutierrez: a primeira eliminada do programa é polêmica e ficou famosa na internet ao ser flagrada fazendo um barraco nas redes sociais, com policiais, durante a pandemia de Covid-19. Ela levou a pior em uma roça contra Nego do Borel e Solange Gomes.

Mussunzinho: filho do humorista Mussum, o ator tem 28 anos de idade e deixou a Fazenda 2021 depois de ser indicado para a roça pela fazendeira da segunda semana, Erika Schneider.

Erika Schneider: como os participantes da Fazenda 2021 costumam dizer: o reality é uma montanha-russa e a trajetória de Erika é uma das provas disso. A ex-bailarina do Faustão saiu do cargo de fazendeira, foi para a roça e deixou o programa em menos de sete dias. Ela tem 30 anos de idade e foi considerada uma das favoritas do reality na internet.

Victor Pecoraro: ator foi o quarto eliminado do reality. Ele foi ‘traído’ por Arcrebiano e acabou na roça depois de não ser salvo no resta um pelo amigo. Ele tem 43 anos e já trabalhou em títulos como As Aventuras de Poliana e Chocolate com Pimenta.

