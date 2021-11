Participantes a Fazenda 2021: lista de todos os eliminados até aqui

No ar desde o dia 14 de setembro, a 13ª edição do reality rural da Record TV tem dado o que falar e já deu adeus a 8 nomes. Veja a lista de todos os eliminados do programa e qual foi a porcentagem de cada um deles na roça.

Liziane Gutierrez – Participantes eliminados da Fazenda 2021

A primeira baixa do elenco da Fazenda 2021 foi polêmica e dividiu as redes sociais. Liziane Gutierrez, a influenciadora de 35 anos que coleciona polêmicas e já protagonizou um vídeo brigando com a fiscalização por furar a quarentena, levou a pior na roça contra Solange Gomes e Nego do Borel e foi a primeira eliminada do programa.

Ela recebeu 26,15% dos votos. Apesar da personalidade forte e o histórico de barracos fora do confinamento, a peoa viveu cenas dramáticas no reality e disse que se sentia excluída na casa.

Mussunzinho – O segundo eliminado

O filho do humorista Mussum é ator e tem 28 anos. Fora do confinamento, ele tem uma carreira longa e coleciona trabalhos na Rede Globo, como Malhação, A Força do Querer e Salve Jorge.

Mussunzinho recebeu 23,52% dos votos, levando a pior contra Dayane Mello e Arcrebiano.

Erika Schneider – Participantes eliminados da Fazenda 2021

Considerada uma das favoritas entre os participantes da Fazenda 2021, Erika Schneider foi eliminada na terceira semana. Na roça, ela recebeu 30,24% dos votos na roça contra Dayane Mello e Tiago Piquilo.

Victor Pecoraro – O quarto eliminado

O ator de 43 anos, que ficou famoso ao interpretar personagens famosos em novelas das principais emissoras do país, foi o menos popular entre os participantes da Fazenda 2021 na votação da quarta semana. Ele recebeu apenas 22,82% dos votos e foi derrotado por Aline Mineiro e Gui Araújo.

Lary Bottino – Participantes eliminados da Fazenda 2021

A participante que foi escolhida para substituir Fernanda Medrado foi a quinta eliminada da Fazenda. Lary Bottino, que era amiga de Gui Araújo fora do reality e viveu polêmicas com Anitta antes do confinamento, recebeu apenas 9,61% dos votos na roça. Essa foi a menor porcentagem registrada na edição.

Tati Quebra Barraco – Sexta eliminada

Depois de uma participação conturbada, com direito a cancelamentos nas redes sociais, Tati Quebra Barraco foi a menos votada do público na berlinda contra Rico Melquiades e MC Gui. Essa foi a primeira roça da cantora e ela recebeu apenas 15,78% dos votos.

O que aconteceu foi que Tati Quebra Barraco perdeu o favoritismo na Fazenda 2021.

Erasmo Viana – Participantes eliminados da Fazenda 2021

Depois de uma participação com altos e baixos, com direito a acusações de homofobia e machismo, Erasmo Viana saiu da Fazenda 2021 na sétima roça. Essa foi a primeira vez do influenciador na berlinda e ele levou a pior contra Solange Gomes e Rico Melquiades.

Participante foi eliminado com 19,91% dos votos.

Tiago Piquilo – O oitavo eliminad0

Tiago Piquilo é quem saiu da Fazenda 2021 nesta semana depois de uma trajetória e tanto no reality rural da Record TV. O participante dá adeus ao prêmio milionário que será entregue no fim do programa porque foi puxado da baia por Sthe Matos.

12 participantes seguem na Fazenda 2021: veja lista!

Aline Mineiro

Dynho Alves

Arcrebiano

Mileide Mihaile

Gui Araújo

Solange Gomes

Rico Melquiades

Marina Ferrari

MC Gui

Dayane Mello

Tiago Piquilo

Sthe Matos

Qual dos participantes da Fazenda 2021 merece ganhar o programa? Vote na enquete do DCI.