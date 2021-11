Participantes a Fazenda 2021: veja peões que nunca foram para a roça

Para os participantes da Fazenda 2021, voltar das roças do programa é interpretado como uma resposta da aprovação do público sobre seus posicionamentos dentro do programa. Com dois meses de programa e apenas 12 famosos confinados, a maioria dos peões já passaram pelas noites de eliminação, mas ainda existem pessoas que ainda não foram para a berlinda entre os participantes.

Quais participantes da Fazenda 2021 não foram para a roça?

Três nomes se destacam por nunca terem ido para a roça e participado da noite de eliminação. São eles:

Mileide Mihaile

Mesmo que tenha protagonizado brigas com outros participantes na Fazenda 2021, Mileide nunca chegou nem perto de ir para a roça. Em um dos atritos que teve com Rico e Dayane, por exemplo, a influenciadora foi acusada de fingir ser ‘amiga de todo mundo’ e ‘prefeita’ para correr das roças. Se esse for o caso, tem dado certo, né?

Dynho Alves

O marido de MC Mirella é dançarino e coreografo e, na Fazenda 2021, tem dado um baile para não ir para nenhuma roça. Ele é provocativo, já protagonizou diversas confusões no confinamento e foi, inclusive, acusado de agressão contra Rico Melquiades em uma briga. Mas, o peão tem amigos entre os confinados do reality e nunca sentou em nenhum dos banquinhos da berlinda. Quando seria votado por outros participantes na Fazenda 2021, Dynho teve ‘a sorte’ de ir para a baia – o que torna o participante impossibilitado de ser votado pelos peões da sede.

Marina Ferrari

Entre os três nomes que nunca foram para a roça, Marina Ferrari é quem passou mais perto da berlinda. Na sétima semana, ela sobrou no ‘resta um’ e foi temporariamente para a roça, mas escapou da noite de eliminação tornando-se fazendeira. Ela também é a única desta lista que já assumiu o chapéu de maior autoridade no reality.

Todas as roças da edição: salvos e eliminados

Primeira semana: Nego do Borel e Solange Gomes (salvos) | Liziane Gutierrez (eliminada)

Segunda semana: Arcrebiano e Dayane Mello (salvos) | Mussunzinho (eliminado)

Terceira semana: Dayane Mello e Tiago Piquilo (salvos) | Erika Schneider (eliminada)

Quarta semana: Gui Araújo e Aline Mineiro (salvos) | Victor Pecoraro (eliminado)

Quinta semana: Gui Araújo e Valentina Francavilla (salvos) | Lary Bottino (eliminada)

Sexta semana: Rico Melquiades e MC Gui (salvos) | Tati Quebra Barraco (eliminada)

Sétima semana: Rico Melquiades e Solange Gomes (salvos) | Erasmo Viana (eliminado)

Oitava semana: Dayane Mello e Sthe Matos (salvos) | Tiago Piquilo (eliminado)

Participantes A Fazenda 2021

Com todas as eliminações, doze famosos ainda são participantes da Fazenda 2021. Entre eles, nomes polêmicos e que têm dado o que falar tanto dentro do confinamento quanto entre o público.

Aline Mineiro: influenciadora de 30 anos e ex-panicat, peoa tem vivido momentos intensos no reality da Record TV. Ela já foi para uma roça e é próxima de Rico.

Dynho Alves: marido de MC Mirella, Dynho é dançarino e coreógrafo e tem 26 anos. Na Fazenda 2021, esteve entre os participantes do ‘grupão’ e protagonizou brigas com Rico, Dayane e Valentina.

Dayane Mello: modelo, Dayane tem 32 anos e ficou famosa ao participar da versão italiana do Big Brother. Ela tem protagonizado momentos polêmicos no reality e frequentemente aparece entre os participantes favoritos da Fazenda 2021 na web.

Arcrebiano: ex-BBB e ex-No Limite, Bil é influenciador digital, modelo e tem 29 anos. Na Fazenda 2021, tem protagonizado brigas constantes com Dayane, Rico e Valentina.

MC Gui: cantor de 23 anos é o jovem entre todos os participantes da Fazenda 2021. No reality, ele protagonizou algumas brigas, foi para uma roça e vive um relacionamento de amor e ódio com Dayane e Rico.

Valentina Francavilla: natural da Itália, a atriz tem 41 anos e foi assistente de palco do Programa do Ratinho por quase uma década. Na Fazenda, ela é próxima de Dayane e Rico e inimiga declarada de Gui Araújo.

Marina Ferrari: empresária, Marina tem mais de 4,2 milhões de seguidores nas redes sociais, sendo uma das participantes mais seguidas da Fazenda 2021. Desde a punição causada por Rico, ela mudou de lado e tem jogado com Mileide e Sthe.

Sthe Matos: vencedora da dinâmica do paiol para entrar na competição, a baiana de 22 anos é natural de Salvador e fez carreira como influenciadora digital. Ela é próxima de Dynho e foi fazendeira por uma vez.

Gui Araújo: influenciador digital, modelo e ex-participante do De Férias Com o Ex, ele é ex-namorado de Anitta e, na Fazenda, foi fazendeiro por três semanas. Entre seus principais desafetos estão Rico, Valentina e Dayane.

Mileide Mihaile: ex de Safadão tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e aparece com frequência entre as participantes favoritas da Fazenda 2021 na internet.

Rico Melquiades: o participante que mais cresceu nas redes sociais durante o primeiro mês do reality, Rico é humorista, de Alagoas, amigo de Carlinhos Maia e tem 30 anos de idade. Na Fazenda 2021 é um dos favoritos.

Solange Gomes: peoa foi uma das musas da Banheira do Gugu e ganhou espaço no carnaval carioca. Ela é briguenta e tem protagonizado uma história de amor e ódio com Rico Melquiades. Sol já voltou de duas roças.