Qual é o Poder do Lampião da semana? Chama vermelha mudará roça

O clima está pegando fogo entre os participantes da Fazenda 2021 e, nesta terça-feira, 30 de novembro, os participantes se reunirão mais uma vez para a formação da roça. Isso significa que as chamas vermelha e amarela prometem mudar os rumos do jogo. Desta vez, o O DCI adianta para você: qual é o Poder do Lampião dessa semana?

Qual é o Poder do Lampião dessa semana?

Desta vez, o público da Fazenda 2021 no Tik Tok decidiu que o Poder do Lampião vai definir quem será o quarto roceiro da vez. Dessa vez, o dono da chama vermelha deverá escolher dois participantes que não estão na roça e uma nova votação será feita entre todos os moradores do reality para decidir qual das duas opções ocupará a última vaga da berlinda.

Ou seja, nesta semana, a formação da roça não terá a dinâmica do ‘resta um’ – aquela na qual os participantes salvam uns aos outros até que um deles fique para trás e vá para a roça.

Além disso, o público também vai descobrir qual é o poder da Chama Amarela, que só será revelado durante a formação da roça. Nesta semana, Dynho ganhou a Prova de Fogo e herdou os poderes.

Quando será a próxima formação da roça?

Dez participantes seguem na disputa por R$ 1,5 milhão, mas essa formatação do elenco está para mudar nos próximos dias. A formação da roça está marcada para esta terça-feira, 30 de novembro.

O programa vai ao às 22h45 (horário de Brasília), tanto na Record TV quanto no PlayPlus.

Desta vez, assim como nas semanas anteriores, quatro participantes serão condenados para a berlinda. Além da indicação de MC Gui, que é o fazendeiro da semana, a roça será formada pelo peão mais votado da noite, a puxada da baia e a vítima do Poder da Chama Vermelha.

Relembre todas as eliminações da Fazenda 2021:

Liziane Gutierrez (26,15%)

Mussunzinho (23,52%)

Erika Schneider (30,24%)

Victor Pecoraro (22,82%)

Lary Bottino (9,61%)

Tati Quebra Barraco (15,78%)

Erasmo Viana (19,91%)

Tiago Piquilo (26,89%)

Valentina Francavilla (15,38%)

Gui Araújo (18,32%)

