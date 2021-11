Prova do Fazendeiro: que horas começa a Fazenda 2021 hoje (03/11)

Esta quarta-feira, 3 de novembro de 2021, os ânimos prometem pegar fogo no reality da Record TV. Além da repercussão da formação da roça desta semana, o público poderá acompanhar a Prova do Fazendeiro e ver qual dos peões escapou da berlinda e assumiu o comando da sede. Saiba que horas começa a Fazenda 2021 hoje e não perca nenhuma novidade.

Que horas começa a Fazenda 2021 hoje?

Para não perder a competição pelo chapéu de maior autoridade nesta semana, fique atento a que horas começa a Fazenda 2021 hoje: 22h45 (horário de Brasília).

O programa será transmitido, ao vivo, na Record TV e no PlayPlus – o streaming oficial da Record TV. Quem deseja assistir ao reality do modo tradicional, com um aparelho de televisão, basta sintonizar na Record TV (canal aberto) no horário já divulgado pela emissora. Para quem deseja acompanhar a Prova do Fazendeiro na internet, existem duas maneiras oficiais: gratuita e pago.

No modo gratuito do PlayPlus, é preciso criar um cadastro usando nome e e-mail. Com acesso à internet, é só clicar na aba ‘No Ar’ para ter acesso ao mesmo sinal da Record TV. Para isso, assim como na TV, é preciso ficar atento ao horário de exibição do programa.

Já para quem busca uma experiência mais completa do reality e não quer ficar atento a que horas começa a Fazenda 2021 hoje, o formato pago do PlayPlus é uma opção. Por R$ 12,90 ao mês, o usuário tem o mesmo conteúdo disponibilizado para os usuários gratuitos, mas também recebe o sinal de nove câmeras exclusivas com transmissão 24 horas.

Quem vai fazer a Prova do Fazendeiro?

Depois da noite de formação da roça desta semana, que teve Sthe Matos como fazendeira, quatro nomes acabaram na berlinda: Rico Melquiades, Solange Gomes, Erasmo Viana e Marina Ferrari. Assim como nas semanas anteriores, os roceiros disputam a Prova do Fazendeiro, mas um deles acabou vetado da disputa.

Erasmo foi o nome escolhido para ficar de fora da Prova do Fazendeiro. Sendo assim, a disputa será protagonizada por Rico, Solange e Marina.

O peão vencedor da prova, além de escapar da roça, assumirá o chapéu de fazendeiro e passará a comandar a Fazenda 2021. Quem você acha que deve ser o novo fazendeiro? Vote na enquete da Fazenda 2021 e opine.