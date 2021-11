Prova do Fazendeiro: que horas começa a Fazenda 2021 hoje (10/11)

Esta quarta-feira, 10 de novembro de 2021, promete ser um dia de muita emoção no reality da Record TV. Além da repercussão da formação da roça desta semana entre os peões, o público também vai poder acompanhar a Prova do Fazendeiro. Descubra que horas começa a Fazenda 2021 hoje e como assistir ao programa.

Que horas começa a Fazenda 2021 hoje?

Que horas começa a Fazenda 2021 hoje? O reality da Record TV, de acordo com a programação da emissora, vai ao ar às 22h45, no horário de Brasília. O programa será transmitido, ao vivo, na Record TV e no PlayPlus – o streaming oficial da Record TV.

Quem quer assistir ao reality do modo tradicional, na televisão, só precisa sintonizar na Record TV (canal aberto) e acompanhar a competição dos famosos. Já para acompanhar a Prova do Fazendeiro na internet, existem o jeito gratuito e o pago.

No modo gratuito do PlayPlus, com acesso à internet, é só clicar na aba ‘No Ar‘ para ter acesso ao mesmo sinal da Record TV. Para isso, é preciso ficar atento a que horas começa a Fazenda 2021 hoje.

Para quem deseja acompanhar o reality de um jeito mais completo, a assinatura paga é uma opção interessante. Ela custa R$ 12,90 ao mês e dá ao assinante o sinal de nove câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, de dentro da Fazenda 2021.

Quem vai fazer a Prova do Fazendeiro?

A noite de formação da roça foi movimentada e, depois dos votos dos participantes, quatro nomes acabaram na berlinda: Dayane, Sthe, Tiago e Gui Araújo. Como já prevê o regulamento do reality, os roceiros da semana são os participantes que lutam para conquistar a Prova do Fazendeiro.

Tiago foi o nome escolhido para não fazer a Prova do Fazendeiro. A escolha foi feita por Gui Araújo, que foi para a roça depois do ‘Resta Um’.

Sendo assim, a disputa será protagonizada por Rico, Solange e Marina. O participante vencedor, além de escapar da roça, assumirá o chapéu de fazendeiro.

Quem você acha que deve ser o novo fazendeiro? Vote na enquete da Fazenda 2021 e opine.