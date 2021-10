Prova do Fazendeiro: que horas começa a Fazenda 2021 hoje?

A roça desta semana foi formada e, com isso, acontece mais uma Prova do Fazendeiro no reality da Record TV. Arcrebiano, Lary Bottino e Gui Araújo disputam o chapéu com o poder nesta quarta-feira (20) e um deles deve escapar da berlinda e assumir o posto de comandante do reality. Veja o que vai acontecer na Fazenda 2021 hoje.

Que horas começa A Fazenda 2021 hoje?

Nesta quarta-feira, 20 de outubro, a Fazenda 2021 será exibida ao vivo às 22h45 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e no PlayPlus – o streaming da Record TV. Em ambos os casos, o programa será ao vivo e contará com a Prova do Fazendeiro.

Valentina, que está na roça, foi vetada da Prova do Fazendeiro por Lary durante a formação da berlinda, na última terça-feira (19). Sendo assim, o cargo de autoridade da semana será disputado por Bil, Gui Araújo e Lary.

Além de mostrar a disputa pelo chapéu com o poder da semana, a Fazenda 2021 hoje mostra a definição oficial da berlinda. Os dois peões que perderem a prova desta quarta-feira se juntarão a Valentina na votação do público. O menos popular do trio, depois do voto popular, deixa o programa na quinta-feira, dia 21 de outubro.

Como foi a formação da roça?

A formação da roça desta semana é resultado do mandato de Dayane Mello. A modelo, que deixa de ser fazendeira na fazenda 2021 hoje, votou em Arcrebiano e disse que o ex-BBB é arrogante e se acha o dono da razão.

Depois, Rico Melquiades foi bombardeado e recebeu seis votos, mas conseguiu escapar da berlinda depois que MC Gui leu o poder da chama vermelha, que ganhou de Tiago Piquilo. Com o poder, o funkeiro teve a chance de anular os votos de cinco pessoas e cancelou a contribuição de Lary Bottino, Dynho Alves, Gui Araújo, Marina Ferrari e Arcrebiano na formação da roça. Assim, Gui tirou quatro votos de Rico e condenou Gui Araújo da berlinda.

Na posição de mais votado, mesmo com apenas 3 votos, Gui Araújo puxou Valentina da baia. A ex-assistente de palco do Programa do Ratinho começou o resta um desta semana e Lary Bottino acabou sobrando, ocupando a quarta vaga da roça.

Além da Prova do Fazendeiro, a Fazenda 2021 hoje também contará com a abertura oficial da votação da roça. Acompanhe a cobertura completa do reality no DCI.