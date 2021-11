Quais os dias de prova na Fazenda? Veja cronograma da semana

Quem acompanha a Fazenda 2021 sabe que os dias de prova são essenciais ao longo da competição. Eles podem mudar completamente quais são os peões que estão em perigo e quais estão no comando dentro do reality. Sendo assim, perder as provas do programa pode ser um problema e deixar qualquer um confuso com o andamento da disputa.

Quais são os dias de prova na Fazenda 2021?

No geral, existem duas provas na Fazenda 2021: a Prova de Fogo e a Prova do Fazendeiro. Em ambas as dinâmicas, a formação da roça é diretamente afetada e pode mudar completamente os planos dos peões.

Prova de Fogo | Segunda-Feira – Única prova gravada no reality, a Prova de Fogo acontece aos domingos, mas vai ao ar na segunda-feira. Essa é a dinâmica na qual os participantes disputam o lampião com os poderes das chamas vermelha e amarela. Ela é, normalmente, disputada entre três peões e a definição de quem vai ou quem fica nessa prova é feita em um sorteio com todos os peões (exceto o fazendeiro) na sede do reality.

Além de definir quem fica com os poderes das chamas, a Prova de Fogo também é responsável por definir quais participantes vão morar na baia por uma semana. Basicamente, os dois competidores que perdem a prova vão para baia e precisam puxar mais dois moradores da sede para acompanhá-los.

No dia da formação da roça, quanto todos os competidores estão reunidos no deck, um dos moradores da baia ocupará o terceiro banco da roça. É responsabilidade do peão mais votado ‘puxar’ um dos peões da baia para a berlinda. Ao mesmo tempo, o dono dos poderes deverá escolher uma chama para si e presentear outro peão com a segunda delas. Os poderes costumam bagunçar a formação da berlinda, que vai ao ar às terças-feiras. Veja uma dos casos:

Anota as informações do primeiro dia de prova na Fazenda 2021: segunda-feira, às 22h45 (horário de Brasília).

Prova do Fazendeiro | Quarta-Feira – Por conta da prova do fazendeiro, quarta-feira é o mais importante entre os dias de prova na Fazenda. Ela acontece entre três dos quatro peões que estão na roça na semana e o vencedor, além de escapar da berlinda, assume direto o cargo de maior autoridade no programa.

A definição de quais peões participam da dinâmica acontece durante a formação da roça, depois que os quarto banquinhos da berlinda já foram ocupados. O quarto peão que for para a roça deve vetar um dos colegas de berlinda da prova, impedindo que o participante tenha chances de escapar da votação popular.

Ou seja, a formação da roça acontece em uma noite e a Prova do Fazendeiro na noite seguinte (quarta-feira). A Prova do Fazendeiro, diferente da Prova de Fogo, é ao vivo e acontece às 22h45 (horário de Brasília). Depois dela, a votação do público para eliminar um dos participantes é aberta e a roça oficialmente passa a ser formada pelo peão que foi vetado na noite de terça-feira e os dois perdedores da prova. Veja o momento na qual o vencedor da Prova do Fazendeiro volta para a sede:

Anota as informações do segundo dia de prova na Fazenda 2021: quarta-feira, às 22h45 (horário de Brasília).

Veja o cronograma semanal da Fazenda 2021: