Qual a premiação para o segundo lugar da Fazenda 2021?

Na final do reality da Record TV, o grande vencedor não é o único participante que deixa o confinamento com um ‘agrado’ da emissora. Além da quantia de R$ 1,5 milhão para o campeão, a Record TV também separa anualmente uma premiação especial para o segundo lugar da Fazenda 2021.

Qual é a premiação para o segundo lugar da Fazenda 2021?

Assim como nas edições anteriores, a final da Fazenda 2021 contará com quatro finalistas, mas só dois deles ganharão prêmios: o primeiro e o segundo lugar. O prêmio principal, que será entregue para o favorito do público, é de R$ 1,5 milhão. Já a premiação para o segundo lugar na Fazenda 2021 deverá ser um carro 0KM, isso se o programa manter as premiações iguais das edições passadas.

O veículo será entregue para o participante que mais se aproximar da quantidade de votos recebidos pelo vencedor da edição. Os dois primeiros colocados são os únicos que deixaram a final do reality com prêmios materiais, uma vez que o terceiro e quarto lugar serão tecnicamente ‘eliminados’ durante o último programa ao vivo, instantes antes da revelação do favoritismo do público.

Veja todos os participantes que ficaram em segundo lugar na história da Fazenda:

Danni Carlos (A Fazenda 1)

André Segatti (A Fazenda 2)

Sérgio Abreu (A Fazenda 3)

Monique Evans (A Fazenda 4)

Felipe Folgosi (A Fazenda 5)

Denise Rocha (A Fazenda 6)

Babi Rossi (A Fazenda 7)

Ana Paula Minerato (A Fazenda 8)

Marcos Härter (A Fazenda 9)

João Zoli (A Fazenda 10)

Hariany Almeida (A Fazenda 11)

Biel (A Fazenda 12)

Cronograma da final da Fazenda 2021

Para a grande final da Fazenda 2021, são esperados 4 finalistas. Para chegar até essa formatação do elenco oficial, a Record TV vai acelerar o ritmo de eliminações e implantará na última semana duas eliminações duplas. Somadas ao resultado da 12ª roça, as duas eliminações duplas vão reduzir o time de participantes para apenas 4 peões.

O programa final está marcado para acontecer no dia 16 de dezembro, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus. É nesse dia que Adriane Galisteu vai coroar o campeão e anunciar a premiação para o segundo lugar da Fazenda 2021.

Quem é o favorito da edição?

Segundo apontamento da parcial da enquete a Fazenda 2021, publicada depois da eliminação de Dayane Mello, Arcrebiano é o favorito da edição e deverá ser presenteado com o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ele recebeu 43,53% dos votos.

Com 36,96% dos votos, Rico Melquiades está na vice-liderança do ranking, o que significa que o humorista é quem receberia a premiação pela vitória do segundo lugar na Fazenda 2021 caso a votação estivesse valendo para a decisão do reality.

Mileide Mihaile aparece como a terceira favorita da edição, com 8,86% dos votos, e fecha o possível Top 3 da Fazenda 2021.

