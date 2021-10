Qual é o Poder do Lampião da Fazenda 2021 nesta semana?

Desde a reviravolta que MC Gui causou na formação da roça da última semana, quando tirou Rico da berlinda, os peões da Fazenda 2021 temem o poder do lampião. Nesta semana, a dinâmica pelo lampião dos poderes presentou Gui Araújo com a chance de mudar a próxima roça do reality.

Qual o Poder do Lampião em A Fazenda 2021?

O público do reality da Record TV votou, no Tik Tok, e decidiu que nesta semana o dono do poder da chama vermelha poderá vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro. Isso significa que, ao contrário do que os peões já esperam, o quarto roceiro – aquele que sobrar no resta um – não vai escolher quem fica de fora da disputa pelo chapéu com o cargo de autoridade da semana.

A dinâmica será assim: o quarto ocupante da roça vai justificar e vetar um dos concorrentes da prova. Depois, o dono do poder vai ler o mandamento para o grupo e poderá mudar a decisão. Apesar simples, o poder do lampião desta semana poderá influenciar no resultado do próximo eliminado da Fazenda 2021, considerando que o eliminado poderia ter se tornado fazendeiro.

Além da chama vermelha, Gui Araújo também leva para a sede o poder da chama amarela. Na terça-feira (26), durante formação da roça, o ex-MTV terá que escolher uma das duas opções para ele e deverá entregar a outra chama para outro participante. Diferente da vermelha, a chama amarela é secreta e seu conteúdo é escolhido pela própria produção do programa.

Dayane Mello, Sthe Matos e Marina Ferrari também disputaram a prova, mas acabaram perdendo e sendo condenadas a morar na baia até o fim da semana. Com Gui Araújo fora de perigo, as meninas escolheram puxar Tati Quebra Barraco para completar o grupo de moradoras da baia – que, nesta semana, é formado inteiramente por mulheres.

Puxada da baia é motivo de confusão entre Rico e Tati

Antes da Prova do poder lampião começar na Fazenda 2021, Rico Melquiades se incomodou com a preocupação de Tati de acabar na baia e pediu para a amiga, Dayane, puxar a funkeira para dormir com os cavalos caso perdesse a dinâmica. Segundo Rico, Tati Quebra Barraco é preguiçosa e só quer saber de ficar na casa sem fazer nada e ainda não tinha ido para a baia nenhuma vez.

Dayane perdeu, Tati foi puxada para a baia e Rico comemorou a decisão, o que deixou a funkeira bastante irritada com Rico. A dupla, que vive tendo atritos, protagonizou outra grande confusão e o peão chegou a prometer que na formação da roça vai colocar a peoa na roça se for o mais votado da casa.

A peoa ficou incomodada com a indicação das perdedoras da Prova do Fogo e ainda mais chateada com Rico.

Veja o vídeo de como foi a reação de Tati Quebra Barraco depois da briga:

