Quando começou a Fazenda 2021 e o que já aconteceu no reality

Nos reality shows, muita coisa acontece e tudo pode mudar de uma hora para a outra. Quem acompanha as redes sociais sabe que desde quando começou a Fazenda 2021, em 14 de setembro, o confinamento dos famosos tem rendido assunto e polêmicas para os internautas.

Quem já foi eliminado desde quando começou a Fazenda 2021?

A primeira semana do reality da Record TV, apesar do caos já instaurado na convivência, foi tranquila e ninguém passou pela tensão da roça. No entanto, o sossego na sede não demorou a passar e, semanalmente, o elenco da Fazenda 2021 tem se enfrentado em noites de eliminações eletrizantes. Relembre quais já foram os eliminados:

Liziane Gutierrez: peão foi a primeira eliminada e perdeu a roça contra Nego do Borel e Solange Gomes.

Mussunzinho: segundo eliminado, o ator e filho de Mussum foi indicado para a roça por Erika Schneider, que era fazendeira e disse que o peão tinha sido machista com ela no programa.

Erika Schneider: fazendeira na semana anterior, Erika virou alvo dos participantes depois que votou em Mussunzinho. Eles disseram que ela foi arrogante durante toda a semana na qual esteve com o chapéu e foi injusta ao condenar o segundo eliminado.

Victor Pecoraro: traído pelo amigo Arcrebiano na noite de formação de roça, o ator foi o terceiro eliminado. Ele esteve na roça com Gui Araújo e Aline Mineiro.

Lary Bottino: a peoa que entrou para substituir Fernanda Medrado levou a pior na roça contra Valentina e Gui Araújo.

O que já aconteceu na Fazenda?

Se tem uma coisa que aconteceu desde quando começou a Fazenda 2021, essa coisa são as brigas. Apesar de ainda contar com quinze participantes na disputa, o elenco do reality já protagonizou brigas de todos os tipos e já rolou, inclusive, acusação de agressão física e pedidos de expulsão.

Rico Melquiades se mostrou um dos nomes mais briguentos do reality neste ano. Desde quando começou a Fazenda 2021, além de Solange, Rico já brigou com Gui Araújo, Tati Quebra Barraco, Erika Schneider, MC Gui, Fernanda Medrado, Arcrebiano, Marina Ferrari, Victor Pecoraro, Dynho Alves e Mileide Mihaile.

A mais comentada das brigas da edição foi protagonizada pelo peão. Durante a semana em que foi fazendeiro, Rico deu as ordens no reality, mas sua amiga Erika Schneider acabou sendo eliminada. Ao saber da notícia, irritado com as provocações de Tati Quebra Barraco, MC Gui e Arcrebiano, o peão resolveu ‘punir’ os amigos e jogar todo o pó de café do grupo no chão.

A ação de Rico despertou a ira em alguns dos concorrentes, especialmente Victor Pecoraro e Dynho Alves. Os dois peões chegaram a ser acusados de agredir Rico no programa, Dynho dando uma rasteira e Victor arremessando uma garrafa de creme de leite no colega. Veja a briga que rendeu uma das maiores polêmicas desde quando começou a Fazenda 2021:

Além das brigas ‘principais’, a Fazenda 2021 também já foi palco para atritos entre Tati Quebra Barraco e Dayane, Arcrebiano e MC Gui, Valentina e Gui Araújo, Erasmo e Liziane, Sthe Matos e Tiago Piquilo e Solange Gomes e Marina F

Desistência e expulsão marcam os primeiros dias da Fazenda 2021

Neste ano, a Fazenda 2021 registrou a primeira baixa no elenco antes mesmo da primeira roça. Logo nos primeiros dias, depois de viver atritos com Rico e MC Gui, Fernanda Medrado desistiu do programa e pediu para sair da competição. A produção até tentou, mas a cantora insistiu e realmente se despediu da chance de ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Além de sair do programa, Medrado precisou arcar com uma multa por quebra de contrato até de ter que devolver o cachê que recebeu e todos os prêmios que acumulou dentro do confinamento – o que incluiu um carro zero KM. Veja como foi o anúncio da desistência de Medrado no programa:

Desde quando começou a Fazenda 2021, Nego do Borel foi um dos nomes mais comentados pelo público. O interesse do público na participação do cantor no reality aconteceu, principalmente, por conta das polêmicas que ele havia se envolvido fora do confinamento, em sua vida pessoal.

Acontece que as controvérsias acerca de Nego do Borel estavam apenas começando e o peão acabou expulso do programa por ser acusado de assediar Dayane Mello, depois de uma festa, enquanto a peoa estava bêbada. Na época, a pressão em cima da Record TV pela expulsão do cantor foi bem grande e marcas patrocinadoras do programa chegaram a ameaçar romper o contrato e suspender a parceria com a atração. Veja como foi o anúncio da expulsão de Nego do Borel:

Depois de eliminado, Nego do Borel foi dado pela mãe como desaparecido e, um dia depois, foi localizado em um motel com duas mulheres.

Tati Quebra Barraco decepciona torcida na internet

O apoio do público nas redes sociais a Tati Quebra Barraco é uma das coisas que mais mudou desde quando começou a Fazenda 2021. A cantora entrou para o confinamento como uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão, mas acabou perdendo grande parte da torcida por colecionar posicionamentos polêmicos dentro do programa ‘atacar’ gratuitamente alguns dos participantes do programa.

Ao longo do primeiro mês e meio de confinamento, Tati foi acusada de bifobia, machismo, intolerância religiosa e chegou até a ser comparada com Karol Conká – o nome mais ‘cancelado’ dos últimos tempos. Nas redes sociais, fãs dizem que a pioneira do funk carioca é uma ‘decepção’ no programa e tem sido descrita como uma pessoa arrogante e grossa com os outros confinados. Em uma das polêmicas, a peoa sugeriu que Erika Schneider só iria para a igreja para paquerar os pastores.

Veja o momento na qual Tati Quebra Barraco foi comparada com Karol Conká em um dos quadros de Carioca na Fazenda 2021. Vídeo foi exibido em uma das noites de eliminação.

Grupão x Excluídos

Em geral, a convivência dos participantes do programa tem ficado cada vez melhor desde quando começou a Fazenda 2021, mas uma coisa é nítida: a sede está dividida. De um lado estão Rico Melquiades, Aline Mineiro, Dayane Mello e Valentina Francavilla. Essa formação é conhecida nas redes sociais por ‘os excluídos’.

Do outro lado está o ‘grupão’, que é formado por MC Gui, Tati Quebra Barraco, Gui Araújo, Arcrebiano, Dynho Alves, Marina Ferrari, Lary Bottino e Mileide Mihaile. O grupão tenta constantemente eliminar os excluídos do programa e os excluídos provocam para desestruturar o grupão – o que acabou se tornando a principal narrativa do programa no primeiro mês de confinamento.

Embora neguem a combinação de votos, o grupão tem ‘metralhado’ participantes no programa e mandado peões para a roça com cerca de 6 votos todas as semanas.

Nomes como Solange Gomes, Erasmo Viana e Tiago Piquilo são do ‘meio de campo’ no tabuleiro da Fazenda 2021.

Veja quais são os participantes que seguem na Fazenda 2021:

Aline Mineiro

Arcrebiano

MC Gui

Tati Quebra Barraco

Solange Gomes

Dayane Mello

Mileide Mihaile

Sthe Matos

Tiago Piquilo

Rico Melquiades

Marina Ferrari

Erasmo Viana

Dynho Alves

Gui Araújo

Valentina Francavilla

Onde assistir a Fazenda 2021?

Desde quando começou a Fazenda 2021, o reality tornou-se o principal título na programação da emissora. A Fazenda vai ao ar todos os dias, em três horários diferentes ao longo da semana, sendo eles: 22h45 (de segunda a sexta), 22h30 (aos sábados) e 23h15 (aos domingos).

Para assistir na TV, basta sintonizar um aparelho de televisão na Record TV e acompanhar o reality. Para assistir online, basta criar uma conta gratuita no PlayPlus, o streaming oficial da emissora. Com a conta criada, basta clicar na aba ‘No Ar’ para ter acesso ao mesmo sinal da TV aberta.

Os assinantes do plano pago do PlayPlus, que custa a partir de R$ 12,90, tem acesso a nove câmeras exclusivas de dentro da sede e podem assistir ao programa 24 horas por dia.

