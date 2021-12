Que dia é a final da Fazenda 2021? Rico, Sol, Mari e Bil disputam prêmio

Acompanhou todo o desdobramento do reality rural da Record TV e já escolheu o seu finalista favorito para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão? Então anota que dia é a final da Fazenda 2021: 16 de dezembro. Veja tudo o que você precisar saber para acompanhar o desfecho da competição na TV e na internet.

Que dia é a final da Fazenda 2021: 16 de dezembro

Para quem está em dúvida sobre que dia é a final da Fazenda 2021, o DCI separou todos os detalhes dos últimos dias de programa. A grande final está marcada para esta quinta-feira, dia 16 de dezembro, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e no PlayPlus.

Quatro participantes seguem na disputa e concorrem ao prêmio milionário da final: Marina Ferrari, Arcrebiano, Rico Melquiades e Solange Gomes. Durante o último programa, que será ao vivo e contará com a presença de todos os participantes eliminados, Adriane Galisteu irá revelar aos poucos o ranking final do reality e, ao fim, compartilhar com o público quem levou a melhor na enquete da Fazenda 2021 e é o favorito do público.

Para assistir na TV é bem fácil e basta sintonizar um aparelho televisor na Record TV. No entanto, também é possível assistir ao programa na internet, conectado a uma conta no PlayPlus – o streaming oficial da emissora. Existem duas maneiras de assistir a programação da Record TV: na conta grátis e na conta paga. Em ambas, basta ter acesso à internet e clicar na aba ‘No Ar’ para receber o mesmo sinal da TV aberta e acompanhar os últimos momentos do reality.

CRONOGRAMA DA FAZENDA ATÉ A FINAL:

Quarta-Feira – 15 de dezembro: transmissão da última festa do reality. Evento aconteceu depois da eliminação de Dynho e Sthe, mas ainda não foi mostrado na edição.

Quinta-Feira – 16 de dezembro: Grande final.

Rico Melquiades é o favorito, aponta parcial da enquete

De acordo com o resultado parcial da enquete da Fazenda 2021, Rico Melquiades é o favorito do público. O humorista foi apontado como quem deve ganhar o reality com 55,47% dos votos. O participante também é o nome que ganhou mais destaque nas redes sociais: desde a estreia, Rico ganhou mais de 3 milhões de seguidores.

Sendo assim, na quinta-feira, Rico deverá embolsar R$ 1,5 milhão.

Arcrebiano assume a segunda posição no ranking pelo favoritismo do público do DCI. O ex-BBB recebeu 34,80% dos votos e, caso a emissora mantenha o padrão de premiação das edições anteriores, deverá deixar o confinamento levando um carro 0KM.

Com isso, Solange Gomes, com 5,73% dos votos, e Marina Ferrari, que recebeu 4%, completam o ranking da final. Além de que dia é a final da Fazenda 2021, confira também as parciais atualizadas da final do reality no DCI.

Relembre os eliminados da Fazenda 2021

Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

Mussunzinho (23,52% dos votos)

Erika Schneider (30,24% dos votos)

Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

Lary Bottino (9,61% dos votos)

Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

Erasmo Viana (19,91% dos votos)

Tiago Piquilo (26,87% dos votos)

Valentina Francavilla (15,38% dos votos)

Gui Araújo (18,32% dos votos)

Dayane Mello (27% dos votos)

Mileide Mihaile (35,14% dos votos)

MC Gui (7,44% dos votos)

Aline Mineiro (19,77% dos votos)

Dynho Alves (1,89% dos votos)

Sthe Matos (10,45% dos votos)

