Que dia termina a Fazenda 2021? Veja o cronograma da final

O reality da Record TV está na reta final e um dos famosos será coroado vencedor e premiado com o valor de R$ 1,5 milhão. Veja que dia termina a Fazenda 2021, o que esperar para a final e quem são os favoritos da edição.

Que dia termina a Fazenda 2021?

A vai acabar em uma quinta-feira, no dia 16 de dezembro, às 22h45 (horário de Brasília). Para a final, deverão sobrar apenas 4 participantes. Além do primeiro lugar, que leva o prêmio de R$ 1,5 milhão, o segundo colocado também deverá sair premiado, mas com um carro 0KM, assim como aconteceu com MC Biel na edição anterior.

O prêmio milionário será entregue ao vivo e, parar assistir, além do horário e que dia termina a Fazenda 2021, também é importante ficar por dentro de como acompanhar o reality. Basicamente, existem dois meios principais para assistir ao programa: na TV e na Internet.

Na TV, basta sintonizar o aparelho na Record TV no horário programado e assistir à decisão. Já para quem prefere acompanhar a final pela internet, só é preciso criar um cadastro no PlayPlus – o streaming oficial da Record -, que pode ser gratuito ou pago. No módulo grátis, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da transmissão na TV e poderá assistir ao desfecho do programa com a mesma experiência do telespectador da Record TV.

Para os assinantes do módulo pago do PlayPlus, que custa R$ 12,90 ao mês, a plataforma libera ainda o sinal exclusivo e 24 horas de nove câmeras espalhadas dentro do confinamento.

Quem será o vencedor do reality?

Além dos detalhes do desfecho do programa, como a participação dos eliminados, horário e que dia termina a Fazenda 2021, outro tópico tem movimentado as redes sociais: quem vai ganhar o reality?

De acordo com a enquete do UOL, a Fazenda 13 será vencida por Arcrebiano. O ex-BBB recebeu 27,48% dos votos e assumiu o topo do ranking dos favoritos da vez, depois da eliminação de Gui Araújo. O participante foi fazendeiro por uma semana e esteve entre as opções do público em duas roças.

Mileide Mihaile é o segundo lugar e recebeu 25,17% dos votos. Mesmo sem nunca ter ido para a roça ou protagonizado momentos marcantes no reality, a influenciadora é frequentemente citada entre as favoritas ao prêmio. Rico Melquiades completa o top 3 da edição na enquete do UOL, com 20,60% dos votos.

O ranking dos favoritos da Fazenda 2021 é confirmado na enquete do DCI, que perguntou quem merece ganhar o reality. Arcrebiano e Mileide Mihaile aparecem praticamente empatados na primeira posição com 41,70% dos votos para o ex-BBB e 41,09% dos votos para a influenciadora. Rico está na terceira posição com 10,02% dos votos.

Participe da enquete do DCI e vote: quem merece ganhar a Fazenda 2021?