Que horas começa a Fazenda 2021 hoje: noite de eliminação da roça

Para este dia 25 de novembro, quinta-feira, os moradores do reality da Record TV podem esperar muitas emoções. Além de tudo o que aconteceu depois da Prova do Fazendeiro, que foi vencida por MC Gui, o público vai descobrir quem será o eliminado da 10ª roça do reality. Veja que horas começa a Fazenda 2021 hoje e como assistir a decisão da roça.

Que horas começa a Fazenda 2021?

Para acompanhar a eliminação no reality, guarde que horas começa a Fazenda 2021 hoje: 22h45 (horário de Brasília).

O anuncio do nome do eliminado será feito, ao vivo, na Record TV e no PlayPlus. Para assistir, basta sintonizar o televisor na Record TV (canal aberto) no horário programado ou acompanhar na internet.

Para assistir a Fazenda 2021 online e de graça, basta criar um acesso na plataforma usando nome e e-mail. Desse jeito, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV e também precisa ficar atento a que horas começa a Fazenda 2021 hoje: quando o programa termina na TV, também termina na internet.

Além disso, também existe o módulo pago, que custa R$ 12,90 por mês. Com esse formato, o assinante encontra uma experiência completa e tem acesso ao sinal exclusivo e 24 horas de nove câmeras espalhadas dentro do reality. Desse jeito, além do programa ao vivo, também é possível acompanhar os intervalos comerciais e todos os detalhes da convivência dos confinados do programa.

Quem está na roça?

Esta semana foi comandada por Rico Melquiades na Fazenda 2021. O participante é polêmico e, na formação da roça ao vivo, mandou MC Gui para a berlinda. Depois, Gui Araujo ocupou a vaga de mais votado e Dayane Mello acabou puxado por ele para também ir para a berlinda.

Os participantes fizeram o resta um e, desta vez, Arcrebiano foi quem sobrou, herdando a última vaga na roça. No entanto, MC Gui venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da berlinda.

Para acompanhar a decisão do público, é importante ficar atento a que horas começa a Fazenda hoje.

