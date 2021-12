Que horas começa a Fazenda 2021 hoje e como assistir a final?

Está na hora de se despedir do reality rural da Record TV: a grande final da Fazenda 13 é nesta quinta-feira, 16 de dezembro. Para você não perder nenhum detalhe da final, o DCI te conta que horas começa a Fazenda 2021 hoje e outros detalhes importantes para assistir ao desfecho do reality na TV e na internet.

Que horas começa a Fazenda 2021 hoje?

Segundo a programação oficial da Record TV, a grande final de A Fazenda 2021 vai começar às 22h45 (horário de Brasília). Nesta quinta-feira, 16 de dezembro, o público vai conhecer qual dos finalistas levou a melhor e vai embolsar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

O programa será apresentado ao vivo por Adriane Galisteu e ainda contará com a presença de todos os participantes que foram eliminados ao longo do reality – exceto aqueles que saíram por motivos de força maior, como Medrado (desistência) e Nego do Borel (expulso).

A ordem de premiação dos quatro finalistas está sendo definida pelo público, que deve votar no favorito ao prêmio.

Votação oficial acontece no R7

A decisão está nas mãos do público e a votação para definir o resultado da Fazenda 2021 acontece no R7 – o portal oficial da Record TV.

Para escolher o vencedor e definir todo o ranking da final do reality, basta responder a pergunta ‘Quem deve vencer a Fazenda 2021?’. O participante mais votado, aquele que tiver o maior apoio do público, deixará o confinamento com o prêmio. Para votar, é só acessar o portal oficial da Record TV: www.r7.com. No site, é só encontrar a página da Fazenda 2021, localizar a última votação do programa e apoiar o seu peão favorito. Para escolher, basta clicar clicar na foto do finalista favorito e confirmar o voto.

QUEM VAI GANHAR?

De acordo com a parcial da enquete da Fazenda 2021, Rico Melquiades é o favorito ao prêmio. O participante recebeu 54,99% dos votos na enquete do DCI – suficiente para torná-lo o grande vencedor do programa. Arcrebiano aparece na sequência com 35,45% dos votos e é seguido por Solange Gomes (5,61% dos votos) e Marina Ferrari (3,95% dos votos).

VOTE: QUEM DEVE GANHAR A FAZENDA 2021?

Como assistir a Fazenda 2021 na internet?

Além de que horas começa a Fazenda 2021 hoje, outro ponto é muito importante para acompanhar o desfecho do reality: como assistir. Existem duas maneiras principais para assistir a Fazenda 13: na TV e na Internet. Para ver na TV, não tem segredo: é só sintonizar na Record TV às 22h45 e assistir ao programa.

Já na internet, o programa pode ser assistido no PlayPlus, o serviço de streaming da Record TV. Por lá, existem dois jeitos de ficar por dentro da final do reality: o modo gratuito e o modo pago. Para assistir grátis, é preciso criar um cadastro na plataforma da emissora usando dados básicos como nome e e-mail. Por lá, para assistir, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV e confere o reality somente no horário estabelecido pela emissora. A segunda forma de acompanhar A Fazenda 2021 no PlayPlus é a versão mais completa da plataforma, que vale R$ 12,90 ao mês.

Em ambos os formatos, basta clicar na aba ‘No Ar’ e conferir o programa.