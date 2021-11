Que horas começa a Fazenda 2021 hoje e onde assistir a festa?

O público opinou e Erasmo Viana deu adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão da Record TV. Nesta sexta-feira (5), no entanto, o clima pesado da eliminação deve acabar e o motivo é muito esperado por eles: é noite de festa. Veja que horas começa a Fazenda 2021 hoje e onde assistir o reality.

Que horas começa a Fazenda 2021 hoje?

Para acompanhar toda a repercussão da eliminação de Erasmo e ainda assistir o começo da festa desta semana, fique atento a que horas começa a Fazenda 2021 hoje: 22h45 (horário de Brasília).

O programa vai ao ar, ao vivo, na Record TV e no PlayPlus. Para assistir ao reality do modo tradicional, basta sintonizar na Record TV (canal aberto) no horário. Já para assistir na internet, existem duas maneiras o jeito gratuito e grátis.

Com acesso à internet, para assistir de graça, é só criar um cadastro com nome e e-mail e, depois, clicar na aba ‘No Ar’. Assim, o usuário terá acesso ao mesmo sinal da Record TV, com a mesma transmissão e horário. Desse jeito, será possível assistir ao programa tradicional, com a repercussão da eliminação e o início da festa.

Para quem deseja acompanhar todos os detalhes da festa, a versão paga do PlayPlus é uma opção. Por lá, custando R$ 12,90 ao mês, o assinante tem acesso ao sinal de nove câmeras de dentro do confinamento, com transmissão 24 horas e isso significa que é possível assistir ao evento do começo ao fim, sem interrupções. Desse jeito, não é preciso ficar atento a que horas começa a Fazenda 2021 hoje.

Quem segue na disputa?

Treze famosos seguem na disputa por R$ 1,5 milhão na Record TV. Veja quais participantes continuam na disputa:

Aline Mineiro

Bil Araújo

Dayane Melo

Dynho Alves

Marina Ferrari

MC Gui

Mileide Mihaile

Mussunzinho

Tiago Piquilo

Valentina Francavilla

Sthe Matos

Solange Gomes

Rico Melquiades