Que horas começa a Fazenda 2021; hoje tem prova do fazendeiro (17/11)

Hoje é quarta-feira, 17 de novembro de 2021, e isso significa que o dia promete muita emoção para os participantes do reality da Record TV. Além de como foi a convivência dos peões depois da formação da roça, o público também poderá acompanhar a definição de uma nova autoridade rural na Prova do Fazendeiro. Veja que horas começa a Fazenda 2021 hoje e onde assistir ao programa.

Que horas começa a Fazenda 2021 hoje

Que horas começa a Fazenda 2021 hoje? De acordo com a programação da Record TV, o reality será transmitido, ao vivo nesta quarta a partir das 22 horas e 45 minutos, no horário de Brasília. Além da Record TV, também será possível assistir ao reality no PlayPlus – o streaming oficial da emissora.

Programação A Fazenda 2021

Segunda-feira: jogo da discórdia

Terça-feira: formação da roça

Quarta-feira: prova do fazendeiro

Quinta-feira: eliminação

Sexta-feira e Sábado: festa e atividades

Domingo: prova do lampião

Quem vai fazer a Prova do Fazendeiro?

Depois da troca de votos entre os participantes da Fazenda 2021, na noite de formação de roça desta terça-feira (16), quatro nomes acabaram na berlinda: Aline, Rico, Valentina e Solange. Assim como nas semanas anteriores, os roceiros são os participantes que ganham a chance de lutar pela salvação na Prova do Fazendeiro.

No entanto, um deles fica de fora e, desta vez, quem não vai participar da Prova do Fazendeiro é Aline. A escolha foi feita por Solange, que foi para a roça depois do ‘Resta Um’.

Ou seja, a disputa desta quarta-feira (17) será protagonizada por Rico, Valentina e Solange. O nome vencedor assumirá o chapéu de maior poder no reality e ainda escapará da roça.

