Que horas começa a Fazenda 2021; hoje tem prova do fazendeiro (24/11)

Hoje é quarta-feira, 24 de novembro de 2021, dia que promete muita emoção para os participantes da Fazenda 13, o reality da Record TV. Além repercussão da formação da roça, que aconteceu ao vivo, o público também vai assistir a Prova do Fazendeiro desta semana. Veja que horas começa a Fazenda 2021 hoje e onde assistir ao programa.

Votação + enquete A Fazenda 2021: Dayane, MC Gui, Arcrebiano ou Gui Araújo, quem sai?

Que horas começa a Fazenda 2021 hoje

Se você está procurando que horas começa a Fazenda 2021 hoje, o DCI trás a resposta: de acordo com a programação da Record TV, o reality será transmitido a partir das 22 horas e 45 minutos, no horário de Brasília. A disputa entre Dayane, MC Gui e Arcrebiano pelo chapéu de fazendeiro será ao vivo e três dos roceiros vão participar.

Além da Record TV, também será possível assistir ao reality no PlayPlus – o streaming oficial da emissora. Na internet, é possível assistir ao reality de graça. Nesse caso, é importante ficar atento a que horas começa a Fazenda 2021 hoje.

Programação A Fazenda 2021: veja o que acontece em cada dia

Segunda-feira: jogo da discórdia

Terça-feira: formação da roça

Quarta-feira: prova do fazendeiro

Quinta-feira: eliminação

Sexta-feira e Sábado: festa e atividades

Domingo: prova do lampião

É importante notar que existem três respostas diferentes para que horas começa a Fazenda 2021 ao longo da semana: 22h45 (segunda a sexta), 22h30 (sábado) e 23h15 (domingo).

Relembre todos os fazendeiros da edição:

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo

Quarta semana: Rico Melquiades

Quinta semana: Dayane Mello

Sexta semana: Arcrebiano

Sétima semana: Marina Ferrari

Oitava semana: Sthe Matos

Nona semana: Gui Araújo

Décima semana: Rico Melquiades

Acompanhe todas as novidades da Fazenda 2021 no DCI. Quem você quer ver no cargo de fazendeiro nesta semana? Vote na enquete desta semana e opine.