Dia de Roça: que horas começa A Fazenda hoje, terça-feira?

Esta terça-feira, 23 de novembro de 2021, é um dia um tanto quanto tenso para os fãs da Fazenda 2021. Isso porque o reality da Record TV exibirá a formação da roça da semana – essa será a décima berlinda da edição. Veja que horas começa a Fazenda hoje e como assistir a votação entre os famosos, ao vivo, na internet.

Que horas começa a Fazenda hoje ?

De acordo com a programação oficial da Record TV, 22h45 (horário de Brasília) é que horas começa a Fazenda hoje. O programa, apresentado por Adriane Galisteu, será transmitido ao vivo na Record TV e PlayPlus e, além dos detalhes da convivência entre os peões, mostrará a formação da roça da semana.

Para assistir na internet, existem duas maneiras oficiais (ambas no PlayPlus): sendo um inscrito da conta gratuita ou assinando a versão paga da plataforma.

Do jeito gratuito, na internet, basta criar um cadastro no PlayPlus usando nome e e-mail. Com acesso à internet e a conta criada, basta clicar na aba ‘No Ar’. Desse jeito, o usuário acessa ao mesmo sinal da TV aberta e também precisa ficar atento a que horas começa a Fazenda 2021 hoje. Isso significa que quando o programa termina na TV, a transmissão também é interrompida na internet.

No módulo pago, que custa R$ 12,90 por mês, o assinante encontra uma experiência completa e tem acesso ao sinal exclusivo e 24 horas de nove câmeras espalhadas dentro do reality. Desse jeito, além do programa ao vivo, também é possível acompanhar os intervalos comerciais e todos os detalhes da convivência dos confinados do programa.

Formação da roça ao vivo

Nesta semana, Rico Melquiades é o fazendeiro, o que significa que ele é quem vai mandar um dos concorrentes direto para a roça. A noite para os participantes do reality começará assim: o fazendeiro vai justificar e votar em seu alvo.

Com o primeiro banco da roça ocupado, Aline Mineiro, que ganhou a Prova de Fogo, vai conhecer quais são os Poderes do Lampião e, depois, todos os participantes votarão uns nos outros. O mais votado vai puxar uma das opções definidas pela Chama Vermelha para também ir para roça e o quarto banquinho banquinho será preenchido pelo participante que sobrar na dinâmica do resta um.

Assim como nas semanas anteriores, são os roceiros que vão disputar a Prova do Fazendeiro, mas um deles será vetado. O quarto roceiro, aquele que acabar na berlinda por conta do Resta Um, é quem deve tirar um dos concorrentes da disputa.

Anotou que horas começa a Fazenda hoje? Então fique por dentro das últimas notícias da Fazenda 2021 no DCI.