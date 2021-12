Parcial aponta para quem é o favorito para ganhar a Fazenda 2021

O reality rural da Record TV entrou em sua última semana e apenas 8 participantes seguem na competição por R$ 1,5 milhão. Com base na parcial da enquete do UOL e DCI, quem é o favorito para ganhar a Fazenda 2021? Veja previsões da votação.

Quem é o favorito para ganhar a Fazenda 2021?

De acordo com a enquete do UOL, que perguntou quem deve vencer o reality da Record TV depois da eliminação de Dayane, Rico Melquiades é o favorito para ganhar a Fazenda 2021. Em consulta no dia 10/12, o humorista já tinha recebido 36,96% dos votos, se estabelecendo – com folga – na posição mais popular da semana.

Arcrebiano ocupa a segunda posição. O ex-BBB tem ganhado cada vez mais espaço no reality rural da Record TV e, nesta votação, recebeu 24,72% dos votos. Completam o Top 5: Sthe Matos, com 2,35% dos pontos, Solange Gomes, que recebeu 1,86% dos votos e Dynho Alves, com 1,60%..

Veja o ranking completo dos favoritos ao prêmio na Fazenda 2021, segundo parcial do UOL:

01: Rico Melquiades (36,96% dos votos)

02: Arcrebiano (24,72% dos votos)

03: Sthe Matos (2,35% dos votos)

04: Solange Gomes (1,86% dos votos)

05: Dynho Alves (1,60% dos votos)

06: MC Gui (1,45% dos votos)

07: Marina Ferrari (1,20% dos votos)

08: Aline Mineiro (0,90% dos votos)

Arcrebiano é o favorito na parcial do DCI

Assim como no UOL, a parcial do DCI busca entender quem é o favorito para ganhar a Fazenda 2021. No entanto, o resultado é diferente: Arcrebiano foi indicado como o preferido por 37,60% dos votos. O favoritismo do ex-BBB é resultado de uma série de semanas de sucesso de Bil nas enquetes do DCI.

Rico Melquiades ficou na segunda posição e recebeu 36,71% dos votos e é seguido por Solange Gomes, que foi indicada por 11,75% dos votos como o nome favorito para ganhar a Fazenda 2021. O top 5 do DCI é completo por Mileide Mihaile, com 8,72% dos votos e MC Gui, que recebeu 1,80% dos votos.

Levando em consideração os participantes com a menor popularidade, Dynho ocupa a última posição. Sendo assim, o ex-marido de MC Mirella é o menos favorito a ganhar o prêmio da Fazenda 2021.

Quando acaba A Fazenda 2021?

A Fazenda 2021 está programada para acabar no dia 16 de dezembro, quinta-feira, às 22h45, horário de Brasília. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, nos próximos dias 13 e 14, haverão roças duplas – o que será responsável por diminuir o elenco final em apenas 4 finalistas.

Entre os quatro finalistas, o mais votado do público será o grande vencedor e irá para a casa com o prêmio de R$ 1,5 milhão. Também é esperado uma premiação especial para o segundo colocado.

