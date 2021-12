Quem está na frente para ganhar a Fazenda 2021? Veja porcentagens

Na noite desta quinta-feira, dia 16 de dezembro, um dos confinados do reality rural da Record TV será premiado com a quantia de R$ 1,5 milhão. Marina, Arcrebiano, Rico e Solange estão na final: saiba quem está na frente para ganhar a Fazenda 2021, de acordo com parciais sobre o reality.

Quem está na frente para ganhar a Fazenda 2021 hoje?

Um dos nomes mais falados de toda a edição, Rico Melquiades está na final da Fazenda 2021 e, segundo resultado parcial das enquetes do reality, é quem está na frente para ganhar a Fazenda 2021. Na votação do DCI, por exemplo, ele foi indicado como quem deve vencer com 57,48% dos votos, recebendo mais da metade de todos os votos gerados na enquete. No UOL, o peão recebeu 56,26% dos votos – o que reforça o resultado e porcentagem divulgada na votação do DCI.

Entre todos os finalistas, Arcrebiano é quem mais se aproxima de Rico. O ex-BBB ocupa a segunda posição na lista do favoritismo com 33,75% de votos na enquete do DCI. O resultado também é confirmado com os dados do UOL, que apontam Bil com 31,58% dos votos.

Sendo assim, o prêmio de R$ 1,5 milhão deverá ser entregue para um dos finalistas masculinos da edição.

O terceiro lugar da votação está sendo ocupado por Solange Gomes com 5,14% dos votos. Marina Ferrari é indicada como a quarta colocada na enquete do DCI: ela recebeu 3,63% dos votos.

Embora sirvam para mostrar quem está na frente para ganhar a Fazenda 2021, as parciais mencionada acima não são oficiais. Para votar na Fazenda 2021 e definir quem será o vencedor, é preciso visitar a página da votação da Fazenda 2021 no endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-13/votacao.

Com o finalista favorito escolhido, basta clicar na foto do participante, selecionar a opção ‘Sou Humano’ e, depois em ‘Votar’. É importante esperar a mensagem de confirmação do voto, que será exibida depois da escolha. O processo pode ser repetido diversas vezes e não precisa de nenhum tipo de cadastro.

Quem são os ganhadores da Fazenda?

Quem ganhar a Fazenda 2021 entrará para o time dos 13 vencedores da história do programa. Veja todos os campeões do reality rural da Record TV:

Dado Dolabella

Karina Bacchi

Daniel Bueno

Joana Machado

Viviane Araújo

Bárbara Evans

DH Silveira

Douglas Sampaio

Flávia Viana

Rafael Ilha

Lucas Viana

Jojô Toddynho

A Fazenda 2021: relembre todos os eliminados

1ª roça: Liziane Gutierrez foi derrotada por Nego do Borel e Solange Gomes na primeira roça e deixou a competição com 26,15% dos votos.

2ª roça: Mussunzinho deixou a competição na segunda semana com 23,52% dos votos. A decisão do público dividiu a casa e provocou brigas entre Tati Quebra Barraco e Erika Schneider.

3ª roça: Erika Schneider virou alvo da maioria do elenco da Fazenda 2021 depois de eliminar Mussunzinho. Com 30,24% dos votos, ela foi quem saiu da Fazenda 2021 na terceira semana.

4ª roça: Victor Pecoraro foi o quarto eliminado do programa, com 22,82% dos votos. Aline Mineiro e Gui Araújo também estavam na roça.

5ª roça: Lary Bottino teve uma estadia curta em A Fazenda 2021. A moça levou a pior na roça após receber 9,61% % dos votos, o menor percentual da edição.

6ª roça: Tati Quebra Barraco foi considerada favorita na primeira semana saiu da Fazenda 2021 na sexta roça. Ela recebeu apenas 15,78% dos votos e perdeu para Rico e MC Gui.

7ª roça: Erasmo Viana foi o sétimo eliminado. Erasmo foi para a roça contra Rico e Solange, mas recebeu apenas 19,91% dos votos.

8ª roça: Tiago Piquilo foi considerado um dos favoritos da edição, mas levou a pior na votação contra Dayane Mello e Sthe Matos. Ele recebeu 26,87% dos votos e é o oitavo eliminado do reality.

9ª roça: Valentina Francavilla recebeu 15,38% dos votos na roça contra Aline Mineiro e Solange Gomes.

10ª roça: Gui Araújo deixou o confinamento em uma roça contra Dayane Mello e Arcrebiano. Gui recebeu 18,32% dos votos.

11ª roça: Dayane Mello levou a pior na roça contra Marina e Solange. Ela recebeu 27% dos votos.

12ª roça: Mileide Mihaile foi eliminada na berlinda contra Aline e Solange. Ela recebeu 32,38% dos votos.

ROÇAS ESPECIAIS:

O time de finalistas do reality foi definido depois de duas roças especiais na última semana do programa. Veja quais foram os eliminados:

Roça especial 1: MC Gui (7,44% dos votos) e Aline Mineiro (19,77% dos votos)

Roça especial 2: Sthe Matos (10,45% dos votos) e Dynho Alves (1,98% dos votos)

Acompanhe a confirmação de quem está na frente para ganhar a Fazenda 2021 no programa ao vivo desta quinta-feira, 16 de dezembro, na Record TV e PlayPlus. O programa será transmitido às 22h45 (horário de Brasília).

