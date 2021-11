Quem está na roça a Fazenda 2021: Aline, Rico, Valentina e Solange

A formação de mais uma roça movimentou o programa ao vivo desta terça-feira (16) e, depois de alguns atritos, os peões definiram os nomes que correm o risco de dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Gui Araújo, o fazendeiro da semana, mandou Aline Mineiro para a berlinda e Rico Melquiades, Valentina Francavilla e Solange Gomes completam a roça a Fazenda 2021 da semana. Vem ver como foi a formação:

A Fazenda 2021: quem está na roça desta semana?

Aline Mineiro, Rico Melquiades, Valentina Francavilla e Solange Gomes estão na roça desta semana na Fazenda 2021. Esta é a nona berlinda da edição, que começou no meio de setembro.

Como já é esperado pelos participantes e fãs do programa, o primeiro voto da noite foi o do fazendeiro. Gui Araújo se pronunciou, fez um balanço da semana e mandou Aline Mineiro direto para a berlinda. Para ele, a escolha aconteceu porque a peoa não gosta de se comprometer e ele sente que não está disposta a lutar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. “É estranho não querer entrar em nenhuma batalha”, disse.

Com esse voto, Gui Araújo se tornou o participante que mais mandou peões direto para a roça nesta edição. No total, foram três semanas sendo fazendeiro e herdando o direito de condenar um dos competidores.

Depois do voto do fazendeiro, foi a vez do restante dos participantes votarem. Como não poderia ser diferente, a formação da roça elevou o clima entre os famosos e virou espaço para algumas discussões. Nesse cenário, Rico Melquiades recebeu 6 votos, se tornou o nome mais votado da casa, e entrou para a lista de quem está na roça desta semana na Fazenda 2021.

Sendo o nome mais votado da noite, o ex-MTV precisou puxar um dos moradores da baia para também ir para a roça. Dayane Mello levou a pior e foi o nome escolhido nessa dinâmica, ocupando a terceira vaga da berlinda da vez.

Além disso, a modelo foi quem começou a dinâmica do ‘Resta Um’ para definir quem seria o quarto e último roceiro da semana. Solange não foi salva, levou a pior e também está entre quem está na roça a Fazenda 2021.

Nesta semana, o Poder do Lampião impactou diretamente a definição dos participantes que farão a Prova do Fazendeiro. MC Gui, que estava com a Chama Vermelha, pôde escolher um dos roceiros para garantir na disputa e, só depois disso, Galisteu perguntou para o quarto roceiro qual dos participantes seria vetado da disputa e Aline Mineiro acabou sendo o nome escolhido.

Por conta do Poder da Chama Amarela, Dynho teve a chance de trocar um dos roceiros por um morador da sede. Ele salvou Dayane da roça e colocou Valentina em seu lugar.

A Prova do Fazendeiro da semana será transmitida nesta quarta-feira (17), às 22h45, na Record TV e PlayPlus.

Quem votou em quem na roça?

Aline Mineiro votou em: Dynho Alves

Dynho Alves votou em: Rico Melquiades

Dayane Mello votou em: Rico Melquiades

MC Gui votou em: Rico Melquiades

Valentina Francavilla votou em: Rico Melquiades – quem está na roça a Fazenda 2021

Solange Gomes votou em: Valentina

Rico Melquiades votou em: Dynho Alves

Arcrebiano votou em: Rico Melquiades

Marina Ferrari votou em: Dynho Alves

Sthe Matos votou em: Rico Melquiades

Mileide Mihaile votou em: Valentina – quem está na roça a Fazenda 2021

Qual foi o Poder do Lampião?

Dynho Alves foi quem venceu a Prova do Fogo e conquistou o Poder do Lampião que influenciou a dinâmica de quem está na roça desta semana na Fazenda 2021. O dançarino escolheu ficar com a Chama Amarela para si e, como pedem as regras da disputa, entregou a Chama Vermelha para outra pessoa. MC Gui foi o nome escolhido para ser presenteado com o poder. Veja quais foram os poderes da semana:

Chama Vermelha: votado pelos internautas do Tik Tok, o dono deste poder ganhou a chance de garantir um dos roceiros da semana na Prova do Fazendeiro. O nome escolhido não pôde ser vetado da disputa pelo quarto roceiro da semana.

Chama Amarela: o dono do poder pôde trocar um dos roceiros – menos a Aline – por um dos peões da sede. Ele tirou Dayane da roça e colocou Valentina.