Quem está na roça a Fazenda 2021: Bil, Gui Araújo, Valentina e Lary

Os peões se reuniram para definir quem está na roça da Fazenda 2021 nesta semana que correm o risco da eliminação são. Depois do programa ao vivo desta terça-feira (19), os participantes que estão na berlinda são: Arcrebiano, Gui Araújo, Valentina e Lary Bottino.

A Fazenda 2021: como foi a formação da roça?

Assim como nas semanas anteriores, a dinâmica que definiu quem está na roça na Fazenda 2021 ocorreu durante o programa ao vivo e começou com o voto da fazendeira da semana. Dayane indicou Arcrebiano e disse que o ex-BBB é arrogante no programa e acha que sabe de tudo. Ela também lembrou que Bil é uma pessoa muito instável e mencionou que Victor Pecoraro só foi eliminado porque o roceiro desta semana deixou de salvar o amigo quando teve uma imunidade.

Depois, os peões votaram uns nos outros e Rico Melquiades foi o mais rejeitado da noite de formação da roça, com 6 votos, mas tudo mudou por conta da decisão da chama vermelha, que anulou alguns votos. Depois da intervenção do poder do lampião, Gui Araújo se tornou o segundo peão na roça com 3 votos.

O ex-namorado de Anitta ficou responsável por puxar um dos moradores da baia e escolheu Valentina Francavilla para correr o risco da eliminação. Já na terceira vaga da roça, Valentina deu início ao resta um e Lary Bottino sobrou dessa vez, completando o grupo de quem está na roça na Fazenda 2021 desta vez.

Quem votou em quem na roça da Fazenda 2021?

Lary Bottino votou em Aline Mineiro

Aline Mineiro Aline Mineiro votou em Gui Araújo

Gui Araújo Arcrebiano votou em Rico Melquiades

Rico Melquiades Rico Melquiades votou em Gui Araújo

Gui Araújo Dynho votou em Rico Melquiades

Rico Melquiades Erasmo Viana votou em Marina Ferrari

Marina Ferrari Marina Ferrari votou em Rico Melquiades

Rico Melquiades MC Gui votou em Rico Melquiades

Rico Melquiades Gui Araújo votou em Rico Melquiades

Rico Melquiades Solange Gomes votou em Sthe Matos

Sthe Matos Tati Quebra Barraco votou em Rico Melquiades

Rico Melquiades Tiago Piquilo votou em Sthe Matos

Sthe Matos Valentina Francavilla votou em Gui Araújo

Gui Araújo Mileide Mihaile votou em Aline Mineiro

Aline Mineiro Sthe Matos votou em Tiago Piquilo

Qual foi o poder da chama vermelha e da chama amarela?

Tiago Piquilo foi o participante que levou a melhor na Prova de Fogo desta semana. O peão herdou o lampião com os poderes das chamas vermelha e amarela e, durante a formação da roça desta semana, precisou escolher um deles para si e presentear outro peão com o outro. O cantor escolheu ficar com a chama amarelo e entregou a chama vermelha para MC Gui. Os poderes das chamas influenciaram diretamente no resultado de quem está na roça na Fazenda 2021 desta semana. Veja quais foram os poderes:

Chama Vermelha: o dono do poder pôde anular o voto de cinco peões. MC Gui decidiu cancelar os votos de Lary Bottino, Dynho Alves, Gui Araújo, Marina Ferrari e Arcrebiano. Com isso, MC Gui tirou quatro votos de Rico Melquiades e salvou o humorista da roça.

Chama Amarela: o dono do poder ganhou R$ 10 mil reais em troca de uma punição de 48 horas sem café.

Quando vai ser a eliminação da roça?

O quinto eliminado da Fazenda 2021 será anunciado durante o programa ao vivo da próxima quinta-feira, dia 21. A edição será transmitida na Record TV e no PlayPlus às 22h45 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras principais: na TV e na internet.

Aqueles que desejam acompanhar a eliminação pela TV só precisam sintonizar um aparelho de TV na Record TV no horário estabelecido pela emissora. Para assistir online, basta criar uma conta gratuita no PlayPlus – o streaming da Record TV – e clicar na aba ‘no ar’. Assim, o usuário terá acesso ao mesmo sinal da emissora na TV. Também é possível acompanhar a convivência dos peões 24 horas por dia, mas, para isso, é preciso de uma conta paga do streaming, que custa R$ 12,90 ao mês.

Antes da eliminação, no entanto, os peões que estão na roça na Fazenda 2021 disputam a Prova do Fazendeiro, nesta quarta-feira (20), às 22h45.

