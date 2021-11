Quem está na roça a Fazenda 2021: Day, Sthe, Tiago e Gui Araújo

Os peões da Fazenda 2021 se reuniram na noite desta terça-feira (9) para definir quem está na roça que definirá o oitavo eliminado do programa. Marina, a fazendeiro da semana, liderou a decisão e, ao final da dinâmica, quatro nomes ocuparam o banco da berlinda: Dayane Mello, Sthe Matos, Tiago Piquilo e Gui Araújo.

A Fazenda 2021: quem está na roça desta semana?

O primeiro voto da noite, como já era esperado, foi o da fazendeira da semana. Marina Ferrari se pronunciou, fez um balanço da semana e mandou Dayane direto para a berlinda. Segundo ela, sua escolha foi influenciada apenas pelo jogo e comentou que a modelo é uma pessoa que pensa somente em si e é incoerente. “A gente não tem mais contato”, disse.

A escolha de Marina não é uma surpresa para os peões e não é um nome inédito nas berlindas do reality. Dayane já foi para a roça 2 vezes antes desta semana.

Logo depois, foi a vez do restante dos confinados votarem e explicarem as escolhas da vez. Como já tem sido visto nas votações anteriores, a formação da roça esquentou o clima entre os famosos. Ao final da dinâmica, Sthe Matos recebeu 6 votos, foi o nome mais votado da noite, e entrou para a lista de quem está na roça desta semana na Fazenda 2021.

Por ganhar o título de nome mais votado da sede, a influenciadora precisou puxar um dos nomes da baia nesta semana e escolheu Tiago Piquilo. Normalmente, o terceiro roceiro da rodada é quem começaria a dinâmica do ‘Resta Um’ para definir qual participante seria o quarto e último roceiro da semana. Acontece que, desta vez, a definição de quem está na roça a Fazenda 2021 andou de um jeito diferente: o dono do Poder do Lampião foi quem escolheu o quarto azarado.

Aline Mineiro, que estava com a Chama Vermelha nesta semana, escolheu seguir o jogo e manter o ‘Resta Um’. A dinâmica aconteceu como nas semanas anteriores e Gui Araújo sobrou desta vez.

O quarto nome que está na roça da Fazenda 2021, perguntado por Galisteu, decidiu vetar Tiago da Prova do Fazendeiro da semana, que será transmitida nesta quarta-feira (10), às 22h45, na Record TV e PlayPlus.

Quem votou em quem na roça?

Aline Mineiro votou em: Sthe Matos

Dynho Alves votou em: Solange Gomes

Dayane Mello votou em: Sthe Matos

MC Gui votou em: Solange Gomes

Gui Araújo votou em: Valentina Francavilla

Valentina Francavilla votou em: Sthe Matos

Solange Gomes votou em: Sthe Matos

Rico Melquiades votou em: Sthe Matos

Arcrebiano votou em: Valentina Francavilla

Sthe Matos votou em: Solange Gomes

Tiago Piquilo votou em: Sthe Matos

Mileide Mihaile votou em: Solange Gomes

Poder do Lampião definiu quem está na roça da Fazenda 2021

Rico Melquiades foi quem venceu a Prova do Fogo e conquistou o Poder do Lampião que alterou a maneira como é definido quem está na roça na Fazenda 2021. O humorista decidiu ficar com a Chama Amarela e, como pede o protocolo, entregou a Chama Vermelha para outra pessoa. Aline Mineiro foi o nome escolhido para ser presenteado. Veja quais foram os poderes da semana:

Chama Vermelha: votado pelos internautas do Tik Tok, o dono deste poder ganhou duas opções para a semana:

Opção 1: Manter o ‘Resta Um’ e embolsar o prêmio de R$ 5 mil.

Opção 2: Suspender o ‘Resta Um’, indicar o quarto roceiro da semana e embolsar o prêmio de R$ 10 mil.

A peoa escolheu a opção 1 e influenciou diretamente em quem está na roça desta semana na Fazenda 2021.

Chama Amarela: o poder deu imunidade a seu dono e, além disso, pôde imunizar outro participante. Rico escolheu imunizar Mileide Mihaile como parte de uma estratégia para fazer com que Sthe Matos recebesse os votos que seriam para a amiga.