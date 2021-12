Quem está na roça a Fazenda 2021: Dynho, Mileide, Aline e Solange

Mais uma reunião de condomínio aconteceu entre os confinados do reality rural da Record TV nesta terça-feira, 7 de dezembro, para definir quem está na roça da Fazenda 2021. O caminho para a próxima eliminação começou a ser formado e os participantes que correm perigo na 12ª berlinda são: Dynho, Mileide, Aline e Solange.

Quem está na roça a Fazenda 2021?

A dinâmica que definiu quem está na roça a Fazenda 2021 desta semana foi transmitida, ao vivo, nesta terça-feira, 7 de dezembro. O fazendeiro da vez, Rico Melquiades, foi quem abriu os trabalhos e, depois de sua justificativa, votou em Dynho. Ele destacou que o peão é uma pessoa que ele não joga junto e já passou da hora do participante ir para a berlinda. Até essa semana, o dançarino nunca esteve entre os roceiros.

Com o primeiro banco da roça já ocupado, todos os moradores do reality foram convidados por Adriane Galisteu para justificar e votar em um alvo. Arcrebiano recebeu 4 indicações, foi o nome mais votado e ocupou a segunda vaga da berlinda. Por ser a pessoa mais votada da noite, o ex-BBB precisou escolher uma das moradoras da baia para também ir à roça e Aline Mineiro foi a azarada.

Nesta semana, a dinâmica do resta um foi mantida e Solange Gomes foi quem sobrou e acabou na roça.

No entanto, o Poder da Chama Vermelha mudou tudo na definição de quem está na roça a Fazenda 2021 da semana. Dynho Alves, que estava com o poder, ganhou a oportunidade de trocar um dos roceiros por outro participante do programa e a escolha foi feita: Arcrebiano escapou da berlinda e Mileide ocupou seu lugar.

Sendo assim, a 12ª roça da Fazenda 2021 é formada por: Dynho, Mileide, Aline e Solange. A eliminação vai acontecer na próxima quinta-feira, 9 de dezembro, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV.

Quem votou em quem na roça?

Aline Mineiro votou em: Arcrebiano

Dynho Alves votou em: Mileide

Solange Gomes votou em: MC Gui

Arcrebiano votou em: MC Gui – Quem está na roça a Fazenda 2021?

Marina Ferrari votou em: MC Gui

Sthe Matos votou em: Arcrebiano

Mileide Mihaile votou em: Arcrebiano

MC Gui votou em: Arcrebiano

Qual foi o Poder do Lampião?

Sthe Matos ganhou a Prova do Fogo da semana e garantiu os benefícios dos Poderes do Lampião para interferir diretamente na decisão de quem está na roça a Fazenda 2021 desta semana. A influenciada escolheu tomar a Chama Amarela para si e presenteou o amigo de confinamento, Dynho, com a a Chama Vermelha.

Veja quais foram os poderes da semana:

Chama Vermelha: O dono do poder precisou trocar um dos roceiros – menos o indicado pelo fazendeiro – por um dos peões da sede ou da baia.

Chama Amarela: O dono do poder teve a chance de escolher entre a imunidade para a roça da semana ou o prêmio de R$ 10 mil. Sthe escolheu a imunidade.