Quem está na roça a Fazenda 2021: MC Gui, Gui Araújo, Dayane e Bil

Os peões da Fazenda 2021 se reuniram na noite desta terça-feira (23) para definir quem está na roça que definirá o décimo eliminado do programa. Rico, o fazendeiro da semana, liderou a decisão e 4 nomes estão na berlinda: MC Gui, Gui Araújo, Dayane Mello e Bil.

Quem está na roça desta semana na Fazenda 2021?

MC Gui, Gui Araújo, Dayane e Bil estão na décima roça de A Fazenda 2021.

Assim como nas semanas anteriores, o fazendeiro deu início a votação e Rico Melquiades mandou MC Gui diretamente para a roça. O peão explicou que sua escolha foi motivada pelos atritos que teve com o funkeiro e o fato do peão nunca receber votos dos concorrentes, o que torna suas idas para a roça mais difíceis.

A votação com as indicações entre os peões e Solange e Gui Araújo empataram com 5 votos cada um deles. Gui Araújo levou a pior depois do desempate do fazendeiro, Rico, assumindo a posição de participante mais votado da semana.

Como de costume, o mais votado pode arrastar um participante para a berlinda. Mas desta vez, os alvos do mais votado não foram os moradores da baia.

Por conta do poder da Chama Vermelha, o mais votado precisou ser escolhido entre Dayane, Dynho e Sthe Matos. Nesta semana, o dono do poder teve que escolher três participantes como possíveis opções de vitimas do peão mais votado – substituindo a tradicional dinâmica da puxada da baia. Com isso, Dayane Mello foi o nome escolhido e oficializado como o terceiro participante que está na roça desta semana na Fazenda 2021.

A modelo deu início ao resta um desta vez e Arcrebiano foi quem levou a pior, sobrando na dinâmica e completando a décima roça do reality.

Por ter sido a quarta pessoa a acabar na roça. Arcrebiano teve a chance de vetar um dos concorrentes da Prova do Fazendeiro e escolheu Gui Araújo. Ou seja, a dinâmica pelo chapéu de autoridade no programa será disputada por MC Gui, Dayane Mello e Bil.

A Prova do Fazendeiro da semana será transmitida, ai vivo, nesta quarta-feira (24), às 22h45, na Record TV e PlayPlus.

Quem votou em quem na roça?

Aline Mineiro votou em: Gui Araújo

Dynho Alves votou em: Solange Gomes

Gui Araújo votou em: Solange Gomes

Dayane Mello votou em: Solange Gomes – Quem está na roça a Fazenda 2021?

MC Gui votou em: Solange Gomes

Solange Gomes votou em: Gui Araújo

Arcrebiano votou em: Gui Araújo

Marina Ferrari votou em: Gui Araújo

Sthe Matos votou em: Solange Gomes

Mileide Mihaile votou em: Gui Araújo

Qual foi o Poder do Lampião?

Aline Mineiro venceu a Prova do Fogo e herdou o Poder do Lampião desta semana, ganhando a chance de influenciar diretamente em quem está na roça da Fazenda 2021 nesta semana. A ex-panicat escolheu ficar com a Chama Amarela para si e presenteou Marina Ferrari com a Chama Vermelha.

Veja quais foram os poderes da semana:

Chama Vermelha: votado pelos internautas do TikTok, o dono deste poder precisou escolher três participantes entre todos os moradores da sede – menos o fazendeiro – para concorrer ao terceiro banquinho da roça. O peão mais votado da noite precisou puxar um dos três escolhidos pelo dono do poder para também ir para a roça – ou seja, o poder da Chama Vermelha excluiu a regra que determina que o puxado pelo mais votado da casa seja necessariamente um dos moradores da baia.

Chama Amarela: o dono do poder teve que escolher entre anular os votos recebidos por um peão ou imunidade para ele + outro amigo no ‘Resta Um’. Aline escolheu a segunda opção.