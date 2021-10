Quem está na 6ª roça de A Fazenda 2021: MC Gui, Rico, Tati e Sthe

Os peões da Fazenda 2021 se reuniram na noite desta terça-feira (26) para definir quem está na roça que definirá o sexto eliminado do programa. Arcrebiano, o fazendeiro da semana, liderou a decisão e, ao final da dinâmica, quatro nomes ocuparam o banco da berlinda: MC Gui, Rico Melquiades, Tati Quebra Barraco e Sthe Matos.

Quem está na roça desta semana na Fazenda 2021?

MC Gui, Rico Melquiades, Tati Quebra Barraco e Sthe Matos estão na roça.

O primeiro voto da noite foi, como já é tradicional no reality, do Fazendeiro. Arcrebiano abriu os trabalhos e mandou MC Gui direto para a berlinda, justificando que o peão é incoerente e não cumpriu com a própria palavra ao se salvar da roça na semana passada e condenar Gui Araújo. Ele também disse que enxerga falsidade em MC Gui por conta da aproximação repentina do funkeiro com Dayane Mello.

A decisão do fazendeiro é inédita e marca a primeira vez que o participante vai para a roça. Em resposta, MC Gui disse que não foi para a Fazenda 2021 para agradar Arcrebiano.

Com a primeira vaga da roça já ocupada, todos os confinados – exceto o fazendeiro – anunciaram seus votos e explicaram a justificativa para o público e Adriane Galisteu. Depois de algumas acusação cara a cara e os tradicionais ‘votos de amor’, Rico Melquiades recebeu 4 votos e acabou ocupando a posição da roça como o nome mais votado entre os participantes. Depois de receber a maioria dos votos, o peão disse que já esperava estar na lista de quem está na roça desta semana na Fazenda 2021.

O terceiro nome que está na roça desta semana na Fazenda 2021 é Tati Quebra Barraco. A peoa estava entre as moradoras da baia e acabou sendo puxada por Rico, seguindo o regulamento do reality. Sendo assim, ela foi quem deu início ao ‘resta um’ desta semana, que condenou Sthe Matos para a berlinda. Ou seja, o participante não foi escolhido por ninguém quando Galisteu perguntou ‘quem você salva da roça desta vez?’, fato que promete movimentar a casa ao longo da semana, já que ninguém gosta de ser o ‘excluído’.

Quem votou em quem na roça?

Aline Mineiro votou em: Dynho Alves

Dynho Alves votou em: Solange Gomes

Dayane Mello votou em: Dynho Alves

Erasmo Viana votou em: Rico Melquiades

MC Gui votou em: Rico Melquiades

Gui Araújo votou em: Solange Gomes

Valentina Francavilla votou em: Gui Araújo

Solange Gomes votou em: Erasmo

Rico Melquiades votou em: Erasmo

Sthe Matos votou em: Erasmo

Tati Quebra Barraco votou em: Rico Melquiades

Marina Ferrari votou em: Rico Melquiades

Tiago Piquilo votou em: Mileide Mihaile

Mileide Mihaile votou em: Tiago Piquilo

Poder do lampião

Chama Vermelha: escolhido pelos internautas da Record TV no Tik Tok, esse poder deu a seu dono a possibilidade de vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro da semana. Com isso, o peão escolhido não corre o risco de escapar da berlinda e assumir o poder no reality.

Chama Amarela: o participante pôde dobrar os votos recebidos por um dos peões. Ele escolheu dobrar o votos de Solange Gomes e a ex-musa da banheira do Gugu ficou empatada com Rico Melquiades.

Sendo assim, Dynho ganhou para si um poder que, no formato original, pertenceria ao peão que sobrou na dinâmica do resta um. Ele decidiu vetar Rico Melquiades da Prova do Fazendeiro, mandando o peão direto para a votação do público pela eliminação da próxima quinta-feira.

Ou seja, a prova será disputada por MC Gui, Tati Quebra Barraco e Sthe Matos e definirá oficialmente quem está na roça desta semana e pode deixar a Fazenda 2021. O programa com a decisão pelo chapéu de fazendeiro será transmitido, ao vivo, às 22h45, na Record TV.

