Quem está na roça A Fazenda 2021: Rico, Solange, Erasmo e Marina

Quem está na roça A Fazenda 2021? Rico Melquiades, Solange, Erasmo e Marina Ferrari estão na 7ª berlinda, formada durante edição ao vivo na noite deste terça (02/11) apresentada por Adriane Galisteu. Veja como foi a formação da roça.

Como já é tradicional nas formações de roça do programa, o primeiro voto da noite foi o da fazendeira. Sthe Matos se pronunciou e mandou Rico Melquiades direto para a berlinda, dizendo que a escolha era algo que estava em seu coração desde quando conquistou o chapéu. Ela disse que o peão é uma pessoa que gosta de desestabilizar os concorrentes no programa.

Desta vez, a decisão do primeiro nome no banquinho da roça não é inédita. Rico Melquiades já foi para a berlinda outras 2 vezes nas semanas anteriores.

Depois da decisão de Sthe, todos os confinados foram convidados a justificar e anunciar seus respectivos votos para esta semana. Como já era de se esperar, diversas discussões aconteceram ao longo da noite e embates ao vivo acompanharam os votos dos peões. Solange Gomes recebeu 5 votos e ocupou a segunda vaga da roça como o nome mais votado da noite. Solange e Dynho receberam a mesma quantidade de votos, empataram e Sthe desempatou colocando Solange.

Por estar no banco de mais votado, Solange precisou escolher qual dos moradores da baia entraria para a lista de quem está na roça desta semana e, depois de avaliar as opções, Erasmo foi o nome escolhido. Sendo assim, o ex de Gabriela Pugliesi ocupou o terceiro banco da berlinda e foi quem deu início ao ‘resta um’ – a tradicional dinâmica na qual um peão salva o outro até que um deles fique sem ser salvo e vá para a roça.

Marina Ferrari levou a pior, sobrou na dinâmica e acabou ocupando a última vaga da berlinda, ficando com a responsabilidade de vetar um dos concorrentes da Prova do Fazendeiro desta semana. Erasmo Viana foi o peão escolhido e, além de não ter a chance de tomar o chapéu da cabeça de Sthe Matos nesta quarta-feira (3), foi direto para a noite de eliminação.

Quem votou em quem na roça?

Aline Mineiro votou em: Dynho Alves

Dynho Alves votou em: Solange Gomes

Dayane Mello votou em: Dynho Alves

Erasmo Viana votou em: Solange Gomes

MC Gui votou em: Solange Gomes

Gui Araújo votou em: Solange Gomes

Valentina Francavilla votou em: Dynho Alves

Solange Gomes votou em: Dynho Alves

Rico Melquiades votou em: Dynho Alves

Arcrebiano votou em: Dayane Mello

Marina Ferrari votou em: Dayane Mello

Tiago Piquilo votou em: Mileide Mihaile

Mileide Mihaile votou em: Solange Gomes

Poder do Lampião

Nesta semana, o Poder do Lampião foi conquistado por Tiago Piquilo e impactou diretamente a decisão de quem está na roça. O cantor sertanejo decidiu ficar com a chama amarela e entregou a chama vermelha para Erasmo Viana. Veja quais foram os poderes da semana:

Chama Vermelha: escolhido pelo internautas no Tik Tok, o dono deste poder precisou trocar todos os peões da baia por peões da roça. Sendo assim, Erasmo escolheu Arcrebiano, Gui Araújo, Marina Ferrari e ele mesmo para substituir Solange Gomes, Dayane Mello, Dynho Alves e Mileide Mihaile na baia e passar a ter o acesso limitado na sede, além de dormir com os cavalos na área dos animais.

Além de não precisar mais dormir com os bichos, o quarteto que foi tirado da baia automaticamente saiu da mira do peão mais votado.

Chama Amarela: Tiago pôde salvar três peões que ainda não estavam na baia do ‘resta um’. Ele escolheu salvar Valentina, Aline e ele mesmo.

Com os nomes da roça oficialmente definidos, Rico Melquiades, Solange Gomes e Marina Ferrari disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (3), ao vivo, na Record TV e PlayPlus. O programa vai ao ar às 22h45 (horário de Brasília).

