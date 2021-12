Quem está na roça a Fazenda 2021: Solange, Rico, Dayane e Marina

Os participantes da Fazenda 2021 se reuniram na noite desta terça-feira (30) para formar a berlinda da vez e definir quem está na 11ª roça do programa. MC Gui, que ocupa pela primeira vez o cargo de fazendeiro, liderou a semana e 4 confinados correm o risco de deixar o reality: Solange Gomes, Rico Melquiades, Dayane e Marina.

Solange Gomes, Rico Melquiades, Dayane e Marina estão na roça da semana em A Fazenda 2021. Essa é a berlinda que definirá o 11º eliminado do reality.

Seguindo a ordem de votação já conhecida pelos participantes, o fazendeiro da semana foi o primeiro a se pronunciar na formação da roça. MC Gui mandou Solange direto para a berlinda, justificando que a participante insiste em trazer coisas de fora para tentar desestabilizá-lo, reforçando que acha que o jogo da ex-musa da banheira do Gugu é sujo. Ele confessou que a escolha não é estratégica e que é guiada inteiramente pelo coração. “Estou muito magoado”, disse.

Com o primeiro roceiro definido, foi a vez de todos os participantes votarem. Rico levou a pior e depois de receber 6 votos assumiu a posição de participante mais votado da semana na roça. Por ter sido o nome mais votado, o ex-MTV precisou puxar um dos moradores da baia para também ir para a roça e Dayane levou a pior.

Por conta do poder da Chama Vermelha, a dinâmica que definiu quem está na roça da Fazenda 2021 mudou nesta semana e o tradicional ‘resta um’ foi suspenso. O dono do poder precisou escolher dois participantes e uma segunda segunda votação foi feita entre os peões somente entre os peões escolhidos para definir o quarto roceiro.

Sthe Matos, que estava com o poder, escolheu Marina e Aline para disputar a última vaga da berlinda. Marina, no entanto, levou a pior e completou a formação desta semana. Por estar no quarto banquinho, Marina foi quem ganhou o poder de vetar um dos concorrentes da Prova do Fazendeiro da semana e Dayane foi o nome escolhido. Ou seja, a disputa pelo chapéu será entre Solange, Rico e Marina.

A Prova do Fazendeiro da semana será transmitida, ao vivo, nesta quarta-feira (01/12), às 22h45, na Record TV e PlayPlus.

Quem votou em quem na roça?

Aline Mineiro votou em: Sthe Matos

Dynho Alves votou em: Rico Melquiades

Dayane Mello votou em: Rico Melquiades

Solange Gomes votou em: Sthe Matos – Quem está na roça a Fazenda 2021

Arcrebiano votou em: Rico Melquiades

Marina Ferrari votou em: Sthe Matos

Sthe Matos votou em: Rico Melquiades

Mileide Mihaile votou em: Rico Melquiades

Rico Melquiades votou em: Sthe Matos

Qual foi o Poder do Lampião?

Dynho Alves venceu a Prova do Fogo desta semana e teve a chance de usar os Poderes do Lampião na formação da roça. O coreógrafo e dançarino decidiu ficar com a Chama Amarela para si e entregou a Chama Vermelha para Sthe Matos.

Veja quais foram os poderes da semana:

Chama Vermelha: os internautas do Tik Tok foram quem decidiram o comando da semana. O dono da Chama Vermelha precisou escolher dois nomes que ainda não estavam na roça para serem votados por todos os moradores do reality a fim de definir o quarto e último roceiro. Ou seja, esse poder excluiu a dinâmica do resta um que já é tradicional nas noites que definem quem está na roça na Fazenda 2021. Marina e Aline foram os nomes escolhidos, mas Marina levou a pior e acabou na roça.

Chama Amarela: o dono do poder pôde ficar imune desde que escolhesse deixar os moradores da sede por 72 horas sem água. Dynho aceitou e os participantes da Fazenda 2021 estão sem água.