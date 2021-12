Quem fica na Fazenda? Parcial aponta resultado da 12ª roça do reality

A competição por R$ 1,5 milhão na Record TV está na reta final e, nesta quinta-feira, dia 09 de dezembro, mais uma participante será eliminada. Enquanto o resultado oficial não é anunciado, veja o que dizem as parciais sobre quem sai e quem fica na Fazenda 2021 nesta semana.

Parcial aponta quem fica na Fazenda nesta semana

De acordo com a enquete da Fazenda 2021, publicada no DCI depois da Prova do Fazendeiro vencida por Dynho Alves, o resultado da roça desta semana está acirrado. Com 33,72% dos votos, Aline Mineiro é quem fica na Fazenda como o nome mais popular da votação do público pela eliminação desta semana.

Caso o resultado se confirme e Aline volte para a casa com a maior porcentagem de votos, esta será a segunda vez que a ex-panicat ocupa o lugar mais popular na escolha do público.

Apesar da liderança de Aline, Solange Gomes também está no páreo e ocupa o segundo lugar com uma margem mínima de diferença da primeira posição. A ex-musa da Banheira do Gugu foi apontada como quem fica na Fazenda desta vez por 33,44% dos votos da enquete.

A diferença de votos entre Aline e Solange, na enquete do DCI, é de é menos de 0,5%. Esse resultado parcial indica que ambas têm grandes chances de permanecer na competição.

Mileide Mihaile, no entanto, que está em sua primeira roça da edição, não fica muito atrás. A influenciadora recebeu 32,85% dos votos e, nesse cenário, é apontada como a próxima eliminada do programa. Mas, acontece que a porcentagem da peoa também é próxima das participantes mais votadas, uma vez que todas as envolvidas na berlinda da vez estão na casa dos 30% dos votos.

Ou seja, para a eliminação desta semana, o público pode esperar muita emoção. Enquanto o anúncio da eliminação não é feito por Adriane Galisteu, participe da enquete a Fazenda 2021 do DCI e dê a sua opinião sobre quem fica na Fazenda desta vez.

Aline é a eliminada segundo parcial do UOL

O resultado de quem fica na Fazenda nesta semana, no entanto, tem uma previsão diferente na enquete do UOL. Por lá, o público votou e decidiu que Aline Mineiro, com 27,82% dos votos, é quem deve ser eliminada da competição e dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. A desvantagem da ex-panicat em relação ao segundo lugar é de pouco menos de 10% dos votos.

Curiosamente, o primeiro e segundo lugar estão empatados no favoritismo do público e tanto Mileide Mihaile quando Solange Gomes registram 36,09% dos votos no possível resultado da berlinda.

A peoa menos votada passará a integrar o extenso time de eliminados da edição. Reveja a ordem de eliminações da edição:

Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

Mussunzinho (23,52% dos votos)

Erika Schneider (30,24% dos votos)

Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

Lary Bottino (9,61% dos votos)

Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

Erasmo Viana (19,91% dos votos)

Tiago Piquilo (26,87% dos votos)

Valentina Francavilla (15,38% dos votos)

Gui Araújo (18,32% dos votos)

Dayane Mello (27% dos votos)

Quando acaba A Fazenda?

A Fazenda 2021 está programada para acabar no dia 16 de dezembro, quinta-feira, às 22h45, horário de Brasília. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, nos próximos dias 13 e 14, haverão roças duplas – o que será responsável por diminuir o elenco final em apenas 4 finalistas.

Entre os quatro finalistas, o mais votado do público será o grande vencedor e irá para a casa com o prêmio de R$ 1,5 milhão. Também é esperado uma premiação especial para o segundo colocado.

Acompanhe todas as novidades da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro da competição.