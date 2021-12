Quem ganhou a Fazenda 2021: Rico é o campeão; veja 2º e 3º lugar

Rico Melquiades é quem ganhou a Fazenda 2021. O peão foi o 13º campeão do reality, com 77,47% dos votos, e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Bil Araújo ficou com o segundo lugar com 18,83%, Solange Gomes levou a medalha de bronze com 3,70% e Marina Ferrari chegou ao 4º lugar com 2,77% dos votos.

Rico é quem ganhou a Fazenda 2021

Humorista de Alagoas, Rico Melquiades é quem ganhou a Fazenda 2021. O peão se destacou entre o público logo no começo do reality, quando mostrou para os fãs da Record TV que iria dar o que falar ao longo do confinamento: ele foi a primeira pessoa a protagonizar uma briga ao vivo no programa e logo no começo já criou o famoso bordão ‘Calada Vence’.

Ao longo de sua trajetória no programa, o peão viveu brigas com praticamente todos os peões, inclusive uma verdadeira guerra com Dayane Mello – que era uma de suas melhores amigas e tornou-se a maior rival no meio do confinamento. Os atritos com MC Gui, Victor Pecoraro e Tati Quebra Barraco também ganharam destaque na participação do peão.

Além de ser anunciado como quem ganhou a Fazenda 2021, Rico também ficou eternizado na edição por ser o participante que mais ganhou seguidores nas redes sociais. Só no Instagram, desde a estreia, o participante ganhou mais de 3 milhões de fãs.

Para ser quem ganhou a Fazenda 2021, Rico precisou derrotar Marina, Arcrebiano e Solange Gomes. Veja o ranking final da Fazenda 2021 com porcentagens:

Arcrebiano – 2º lugar

Humorista de Alagoas, Arcrebiano ficou em segundo na lugar na lista de quem ganhou a Fazenda 2021. O peão ganhou destaque com o público ao longo do tempo e tornou-se um dos nomes mais populares do reality: ele foi para três roças e, nas três, voltou para o programa como o nome mais popular da semana.

Bil, como prefere ser chamado, viveu momentos de atritos com alguns dos moradores da Fazenda 2021 ao longo do programa e sua maior desavença foi com Dayane Mello. Foi ele, inclusive, quem contou para a casa que foi a modelo quem rasgou o casaco de Rico em uma das maiores confusões do programa.

O participante também ganhou destaque nas diversas enquetes publicadas pelo DCI e UOL ao longo das semanas. O peão, que também participou do BBB 21 e No Limite, foi mencionado como o favorito por algumas semanas. Ele ganhou um carro 0KM.

Solange – 3º lugar

Ex-musa da Banheira do Gugu, Solange Gomes ganhou a medalha de bronze no ranking de quem ganhou a Fazenda 2021. A peoa foi um dos nomes mais comentados da edição e ganhou destaque com o público logo no começo do programa: ela foi quem protagonizou a primeira briga ao vivo do reality, quando se desentendeu com Rico Melquiades e chamou o peão de feio.

Sol, como gosta de ser chamada, viveu momentos intensos e diversos atritos com alguns dos moradores da Fazenda 2021. Uma de suas maiores desavenças foi com Erasmo Viana, que ameaçou processá-la, e Dayane Mello. Ela também viveu um relacionamento de amor e ódio com Rico Melquiades: eles se aproximaram e brigaram diversas vezes dentro do confinamento.

Ela também ganhou destaque nas roças da edição e foi salva pelo público em 6 berlindas – ela é a participante que mais foi para a roça em 2021. Na final, Sol recebeu 3,70% dos votos.

Marina Ferrari – 4º lugar

Influenciadora de Alagoas, Marina Ferrari ficou no quarto lugar no ranking de quem ganhou a Fazenda 2021. A peoa foi um dos nomes que começou a competição de um jeito mais tranquilo e passou a ganhar o carinho do público com o tempo.

Ela viveu momentos intensos na Fazenda 2021, como um começo conturbado de romance com Gui Araújo e idas e vindas de uma amizade turbulenta com Rico Melquiades. Uma de suas maiores desavenças no confinamento foi Dayane Mello, que tentou afastar Aline da peoa e deu início a uma verdadeira guerra no programa.

Marina participou de duas roças e voltou como favorita em ambas. Na final, ela recebeu 2,77% dos votos.

Ranking dos eliminados da Fazenda 2o21

Para chegar até o resultado de quem ganhou a Fazenda 2021, os participantes do reality da Record TV se enfrentaram em roças e noites de eliminações cheias de emoção. Além dos eliminados pelo método ‘convencional’, a edição ainda contou com a desistência de Fernanda Medrado e a expulsão de Nego do Borel, acusado de assédio.

Veja o ranking com todos os participantes eliminados ao longo do confinamento:

1º eliminado: Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

2º eliminado: Mussunzinho (23,52% dos votos)

3º eliminado: Erika Schneider (30,24% dos votos)

4º eliminado: Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

5º eliminado: Lary Bottino (9,61% dos votos)

6º eliminado: Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

7º eliminado: Erasmo Viana (19,91% dos votos)

8º eliminado: Tiago Piquilo (26,87% dos votos)

9º eliminado: Valentina Francavilla (15,38% dos votos)

10º eliminado: Gui Araújo (18,32% dos votos)

11º eliminado: Dayane Mello (27% dos votos)

12º eliminado: Mileide Mihaile (32,38% dos votos)

13º eliminado: MC Gui (7,44% dos votos)

14º eliminado: Aline Mineiro (19,77% dos votos)

15º eliminado: Dynho Alves (1,98% dos votos)

16º eliminado: Sthe Matos (10,45% dos votos)

