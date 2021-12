Quem ganhou a Prova do Fazendeiro: Dynho vence e escapa da roça

Dynho foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro desta semana, transmitida no programa desta quarta-feira (08), e conseguiu escapar da berlinda que vai definir a 12ª eliminação do reality. Sendo assim a roça será decidida entre Solange Gomes, Aline Mineiro e Mileide Mihaile. Veja como foi a decisão pelo último chapéu do poder.

ENQUETE A FAZENDA 2021: QUEM SAI?

Dynho foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro

Dynho Alves foi quem ganhou a prova do fazendeiro nesta semana e assumiu a liderança do reality rural da Record TV.

A Prova do Fazendeiro foi disputada por Dynho, Aline e Solange. O ex-marido de MC Mirella, que foi parar na roça votado por Rico Melquiades, fazendeiro da vez, levou a melhor e conquistou o cargo de maior autoridade no reality. Além disso, ele escapou oficialmente da roça e não corre mais o risco de ser o eliminado da vez.

Dynho viveu dias de atritos dentro do confinamento e está em constante atrito com Rico, Aline e Mileide. Essa é a primeira vez que o peão assume o cargo de fazendeiro.

Prova do Fazendeiro

A Prova do Fazendeiro foi ao ar, ao vivo, nesta quarta-feira (08/12) e os confinados foram desafiados a competir em uma dinâmica de sorte e habilidade na qual os roceiros tinham que colher frutas espalhadas em um pomar enquanto estavam vendados. Cada fruta carregava um valor diferente e os competidores ficaram livres no cenário de provas por dez minutos.

O participante que computou mais pontos na colheita durante os 10 minutos virou venceu a Prova do Fazendeiro. Dynho levou a melhor e assumiu o cargo.

O quadro de pontuação ficou assim:

Dynho Alves: 6.570 pontos

Aline Mineiro: 4.740 pontos

Solange Gomes: 3.530 pontos

Quem já ganhou a prova do fazendeiro

1 – Gui Araújo

2 – Erika Schneider

3 – Gui Araújo

4 – Rico Melquiades

5 – Dayane Mello

6 – Arcrebiano

7 – Sthe Matos

8 – Marina Ferrari

8 – Gui Araújo

9 – Rico Melquiades

10 – MC Gui

11 – Rico Melquiades

Com o anúncio de quem ganhou a Prova do Fazendeiro, a próxima rodada do reality começa a ser desenhada e promete dar o que falar entre os participantes.

Como será a final da Fazenda 2021?

A final da Fazenda 2021 está marcada para a próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro, e contará com apenas 4 finalistas. Isso significa que, mesmo depois da eliminação que será decidida na roça atual, mais quatro participantes deverão ser eliminados antes da abertura oficial da votação pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Para decidir quais serão os azarados, nos dias 13 e 14 de dezembro, vão acontecer duas roças seguidas e em cada uma delas dois participantes serão eliminados ao mesmo tempo.

O programa será transmitido na Record TV e no PlayPlus às 22h45 (horário de Brasília). Acompanhe a cobertura completa da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro dos últimos acontecimentos do confinamento.