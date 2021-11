Quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje: Gui vence e escapa da roça

O chapéu mais disputado da Fazenda 2021 foi disputado entre os roceiros da semana e Gui Araújo é quem ganhou a Prova do Fazendeiro. A dinâmica aconteceu nesta quarta-feira (10) e, para se livrar da berlinda, o ex-MTV precisou derrotar Sthe Matos e Dayane Mello no programa ao vivo.

Vote na Enquete A Fazenda 2021 para eliminar um participante

Gui Araújo é quem ganhou a Prova do Fazendeiro

Gui ganhou a prova do fazendeiro e agora está nas mãos do peão a chance de mudar os rumos do jogo.

Desta vez, a Prova do Fazendeiro foi disputada por Dayane Mello, Sthe Matos e Gui Araújo. O modelo, que foi alvo de críticas nas redes sociais ao debochar dos medicamentos de Valentina, levou a melhor e, além de sair ileso da oitava roça, voltou para a sede do confinamento no cargo de maior autoridade no reality.

Gui foi parar na berlinda desta semana depois de ser sobrar no ‘Resta Um’, a dinâmica na qual um participante salva o outro até que um deles fique de lado e acabe na roça. Ele foi quem vetou Tiago Piquilo da Prova do Fazendeiro. Essa é a terceira vez que o peão ocupa o cargo de fazendeiro na edição.

Prova do Fazendeiro

Conforte ficou combinado na noite de formação da roça desta semana, Dayane, Sthe e Gui foram os peões escolhidos para disputar a Prova do Fazendeiro. A prova foi ao ar, ao vivo, na quarta-feira, 10 de novembro, e os participantes foram desafiados a mostrar habilidade em uma prova de agilidade, velocidade e fôlego.

Eles precisaram remar em botes em raias para atravessar, buscar caixas e encaixá-las em um painel do outro lado, formando a data e hora de uma live do patrocinador. Dayane saiu na frente, mas Gui Araújo ficou na cola e intercalou a liderança da disputa com a modelo a maior parte da prova. Sthe Matos ficou na lanterna.

No meio da dinâmica, a Prova do Fazendeiro precisou ser interrompida para que a estrutura de Gui Araújo fosse reparada. Gui Araújo venceu.

Quem já ganhou a prova do fazendeiro

1 – Gui Araújo

2 – Erika Schneider

3 – Gui Araújo

4 – Rico Melquiades

5 – Dayane Mello

6 – Arcrebiano

7 – Sthe Matos

8 – Marina Ferrari

Quem está na roça?

Com a oficialização de quem ganhou a Prova do Fazendeiro, a oitava roça está oficialmente formada: Tiago Piquilo, Sthe Matos e Dayane.

A eliminação está nas mãos do público e a votação oficial será feita no R7.com e o resultado revelado, ao vivo, no programa desta quinta-feira (11). Veja como cada um dos peões foi parar na roça desta semana:

Dayane Mello: a participante tem vivido atritos com Marina Ferrari nas últimas semanas, a maioria deles motivados por ciúmes das amigas. Acontece que a rival de Dayane foi a fazendeira da semana e, no programa ao vivo, mandou a peoa direto para a roça. Segundo Marina, Dayane é incoerente e falsa.

Sthe Matos: fazendeira na semana anterior, a influenciadora acabou ocupando o banquinho de participante mais votado da noite. Ela recebeu 7 votos e esta é sua primeira roça no programa.

Tiago Piquilo: um dos moradores da baia, o cantor sertanejo foi puxado por Sthe Matos e ocupou o terceiro banco da berlinda desta semana. Ele, inclusive, foi o nome vetado da dinâmica desta quarta-feira e o primeiro nome confirmado na roça, já que não existia a possibilidade dele ser quem ganhou a Prova do Fazendeiro.

O menos votado dos três será eliminado nesta quinta-feira (11). A Fazenda 2021 vai ao ar, na Record TV e PlayPlus, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília).