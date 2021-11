Quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje: Mari vence e escapa da roça

O cargo de maior autoridade no reality da Record TV esteve em jogo entre os roceiros da semana e Marina Ferrari é quem ganhou a Prova do Fazendeiro. A disputa aconteceu nesta quarta-feira (3) e, para escapar da berlinda, a influenciadora digital precisou derrotar Solange Gomes e Rico Melquiades na disputa ao vivo.

Marina é quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje

Nesta semana, a Prova do Fazendeiro foi disputada por Rico Melquiades, Solange Gomes e Marina Ferrari. A influenciadora digital levou a melhor e, além de escapar ilesa da sétima roça do reality, voltou para a sede do confinamento herdando o chapéu com os poderes da cabeça de Sthe Matos.

A peoa foi parar na roça depois de sobrar na dinâmica do ‘resta um’ – aquela atividade na qual os peões salvam uns aos outros até que um deles não seja salvo. Ao sentar no banquinho da berlinda, Marina foi quem escolheu qual dos concorrentes ficaria de fora da Prova do Fazendeiro.

Essa é a primeira vez que Marina Ferrari assume o chapéu de fazendeiro na competição.

Prova do Fazendeiro

Depois da formação da roça desta semana, Rico, Solange e Marina foram os peões escolhidos para disputar a Prova do Fazendeiro. A disputa aconteceu ao vivo, na quarta-feira, 3 de novembro, e os concorrentes tiveram que mostrar habilidades em uma prova de velocidade, precisão e habilidade.

Os peões tiveram que acertar dez bolas em alvos distribuídos em três etapas diferentes. Rico Melquiades saiu na frente e terminou a primeira etapa antes das concorrentes. No entanto, Marina ultrapassou e levou a melhor.

Quem já ganhou a prova do fazendeiro

1 – Gui Araújo

2 – Erika Schneider

3 – Gui Araújo

4 – Rico Melquiades

5 – Dayane Mello

6 – Arcrebiano

7 – Sthe Matos

Quem está na roça?

Com a decisão de quem ganhou a Prova do Fazendeiro, a roça desta semana está oficialmente formada: Erasmo Viana, Rico Melquiades e Solange Gomes.

A decisão do público será tomada na enquete oficial da Fazenda 2021 e o resultado revelado nesta quinta-feira (4). Veja como foi a trajetória dos peões até a berlinda desta semana:

Rico Melquiades: alvo de Sthe Matos, Rico foi o participante mandado para a roça pela fazendeira. Segundo ela, o humorista não tem caráter e se aproximou dela por interesse, já que ela foi escolhida pelo público para entrar no reality. Durante o programa ao vivo de terça-feira (2), eles protagonizaram uma discussão.

Solange Gomes: depois do Poder da Chama Vermelha trocar todos os peões da baia por moradores da sede, Solange acabou virando alvo da maioria dos peões. Ela recebeu cinco votos e ocupou a segunda posição da roça como o nome mais votado da noite.

Erasmo Viana: mesmo ganhando o Poder da Chama Vermelha desta semana, Erasmo acabou a semana ocupando a terceira vaga da roça. Ele se colocou na baia e, por um erro de cálculo, foi puxado por Solange Gomes (que foi a mais votada). Além disso, o influenciador ficou de fora da Prova do Fazendeiro porque foi vetado por Marina Ferrari.

O anúncio da eliminação será feito, ao vivo, nesta quinta-feira (4), por Adriane Galisteu. A votação do público já está no ar e o peão menos votado deixará a competição por R$ 1,5 milhão. A Fazenda 2021 vai ao ar às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.

