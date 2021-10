Quem ganhou a Prova do Fazendeiro: Sthe vence e está fora da roça

Mais uma disputa pelo chapéu com os poderes da semana aconteceu na Fazenda 2021 e, nesta quarta-feira (27), Sthe Matos é quem ganhou a Prova do Fazendeiro. A influenciadora digital derrotou Tati Quebra Barraco e MC Gui na dinâmica que aconteceu ao vivo e, além de escapar da roça, volta para o jogo com o poder mais desejado do reality.

A semana é de estreias na Fazenda 2021 e algumas delas foram decididas nesta quarta-feira (27). Uma delas é que Sthe Matos ganhou a Prova do Fazendeiro e escapou da roça, tirou o chapéu da cabeça de Arcrebiano e assumiu os poderes que vão movimentar a próxima semana da competição. Essa é a primeira vez que a peoa assume a posição de maior autoridade no programa, marcando sua estreia no cargo.

Até esta semana, a sétima da competição, a influenciadora não havia protagonizado momentos muito marcantes, mas já viveu atritos com Tiago Piquilo e foi a escolhida do público para vencer o Paiol Tik Tok e entrar para o programa.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Nesta semana, a Prova do Fazendeiro foi disputada por MC Gui, Tati Quebra Barraco e Sthe Matos. O trio foi parar na roça na última terça-feira (26) e, desta vez, para tentar escapar da berlinda, tiveram que mostrar habilidade em uma prova que mesclava mira e sorte. O objetivo dos participantes era acerta produtos em um painel com uma espécie de estilingue gigante.

A vitória era concluída quando o participante acertava todos os produtos disponíveis no jogo, podendo acerca apenas uma vez cada um deles e, no caso de repetição de produtos acertados, todos os pontos conquistados com ele deveriam ser dados a um dos concorrentes.

Sthe Matos levou a melhor e escapou da roça e a decisão aconteceu depois de uma série de tentativas erradas dos peões, que tiveram dificuldade em manipular o estilingue.

Quem está na roça da Fazenda 2021 nesta semana?

Com a decisão de quem ganhou a Prova do Fazendeiro, a roça desta semana está oficialmente formada. MC Gui e Tati Quebra Barraco, que perderam a disputa desta quarta-feira (27), se juntam a Rico Melquiades na votação da vez. Veja como foi a trajetória dos peões até a berlinda da semana:

MC Gui: o funkeiro de 23 anos despertou a fúria de Arcrebiano, o fazendeiro da semana, e acabou sendo o alvo da vez. Ele ocupou o primeiro banco da roça depois do voto do ex-BBB, que disse que Gui não foi coerente no programa e citou que ele se salvou na semana passada para condenar Gui Araújo. Segundo Bil, Gui foi falso ao tomar a decisão, uma vez que ele já havia dito algumas vezes que gostaria de ir para a roça com Rico e quando pôde encarar a decisão, amarelou.

Rico Melquiades: com uma vaga na berlinda prometida há semanas, Rico está na roça. Ele foi o peão mais votado da casa e, desde a formação da roça, é nome confirmado na votação desta semana – uma vez que ele foi vetado da Prova do Fazendeiro por Dynho Alves, que estava com o poder da chama vermelha nesta semana. Rico recebeu quatro votos e empatou com Solange, mas o fazendeiro da semana desempatou à favor da ex-musa da Banheira do Gugu.

Tati Quebra Barraco: primeira vez entre os nomes que estão na roça, Tati acabou na berlinda puxada por Rico Melquiades. Ela é uma das moradoras nesta semana e, por conta dos atritos que viveu com o ex-MTV, não escapou da mira do peão. Entre os moradores da sede, ela era a favorita para ser quem ganhou a Prova do Fazendeiro da semana.

Veja como foi o veto da prova do fazendeiro nesta semana:

A eliminação acontece nesta quinta-feira (28) e o anúncio será feito, ao vivo, por Adriane Galisteu. A votação do público já está no ar e o peão menos votado deixará o programa, que vai ao ar às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.