Quem sai da Fazenda hoje: enquete atualizada aponta Dynho e Sthe fora

A última roça do reality rural da Record TV está a todo vapor e, além de tirar mais dois participantes da competição, vai definir quais são os finalistas da vez. Veja o que aponta o resultado parcial da enquete atualizada do DCI e o UOL sobre quem sai da Fazenda 2021 hoje.

Enquete atualizada: quem sai da Fazenda hoje?

Dynho Alves e Sthe Matos serão os últimos eliminados do reality rural da Record TV, de acordo com o resultado parcial da enquete atualizada do UOL sobre quem sai da Fazenda hoje.

Dynho é apontado com o menos popular da noite e recebeu apenas 7,53% dos votos. Sendo assim, é o coreógrafo quem deve assumir a posição de mãos rejeitado da vez. Essa é a primeira vez que o ex-marido de Mc Mirella vai para a berlinda.

Como a roça desta terça-feira (13) é especial, dois participantes serão eliminados. De acordo com a previsão do público do UOL, com 10,75% dos votos, Sthe Matos é quem deverá deixar a competição junto de Dynho. A participante é bastante próxima do coreógrafo e, assim como o amigo, vai descobrir o fim de seu relacionamento caso seja eliminada.

O resultado da roça especial 2 da final do reality é confirmado pelo DCI. De acordo com a enquete atualizada sobre quem sai da Fazenda hoje, Dynho é quem lidera a rejeição da vez. Na pesquisa sobre quem deve ser o eliminado, o participante recebeu 34,49% dos votos.

Sthe Matos é apontada como a segunda eliminada da vez e, no DCI, recebeu 25,42% dos votos.

Tanto no UOL quando no DCI, Rico Melquiades é indicado como o favorito da roça e deve ser o primeiro anunciado na final do reality.

Vote enquete do DCI: quem sai?

Grande final terá 4 finalistas

Além de definir quem sai hoje da Fazenda, a enquete da vez também completará o time de finalistas da edição. Os dois participantes salvos na roça especial se juntarão a Marina e Arcrebiano na grande final: um deles deixará o confinamento com o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A votação para escolher o vencedor da edição, o público deverá votar no favorito em uma enquete oficial no R7.com – o portal oficial da Record TV.

Adriane Galisteu, a apresentadora do reality, vai anunciar a abertura oficial da votação popular logo depois da eliminação dupla desta terça-feira, 14 de dezembro. O programa vai ao ar, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.

Como votar no R7?

A confirmação ou não do resultado parcial da enquete atualizada sobre quem sai da Fazenda hoje só será conhecida no fim do programa desta terça-feira (14). Até lá, ainda é possível votar e opinar sobre as eliminações.

Para isso, basta visitar o endereço https://www.r7.com e localizar o banner especial da Fazenda 13. Já dentro da página do reality, basta encontrar a enquete oficial e votar. Para computar o voto, que deve ser em quem deve permanecer na competição, é só clicar na opção desejada, apertar em “Sou Humano” e confirmar a escolha. Uma mensagem confirmando a votação será exibida.

