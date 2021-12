Quem sai hoje da Fazenda 2021: enquete UOL aponta MC Gui e Aline

O reality rural da Record TV está em sua semana final e, nesta segunda-feira, dia 13 de dezembro, o público vai decidir quais serão os dois eliminados da primeira roça especial da final. Veja o que diz a parcial da enquete do UOL sobre quem sai hoje da Fazenda 2021.

Quem sai hoje da Fazenda 2021 – enquete do UOL

De acordo com a enquete do UOL, em consulta realizada no inicio da noite desta segunda-feira (13), MC Gui e Aline devem ser os eliminados da primeira roça dupla da semana final do reality. O funkeiro aparece como o nome menos votado entre os quatro roceiros da vez e recebeu apenas 9,12% dos votos do público. Sendo assim, Gui é apontado como o 13º eliminado do reality e, segundo o público do portal, é quem deve adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

No entanto, a roça desta segunda-feira (13) é diferente e dois peões serão eliminados ao mesmo tempo. Seguindo a ordem dos menos votados do público do UOL, Aline Mineiro também deverá sair da Fazenda 13 desta vez. A ex-panicat recebeu 21,70% dos votos na parcial desta tarde e, por ocupar a terceira posição, também deverá deixar o programa, tornando-se a 14ª eliminada da competição.

A roça primeira roça especial desta semana foi formada por MC Gui, que venceu a prova especial transmitida no domingo (12) e pôde decidir quem enfrentar na berlinda. Além de Aline, Gui também escolheu Arcrebiano e Marina Ferrari.

Bil e Marina são apontados como os primeiros finalistas

Com a indicação das eliminações de MC Gui e Aline Mineiro no programa desta segunda-feira, 13 de dezembro, também é possível ter noção de quem serão os primeiros finalistas da edição. Arcrebiano é o nome favorito entre os roceiros da vez e recebeu 40,58% dos votos na enquete a Fazenda 2021 do UOL – por ser o mais popular da votação, Bil deve ser o primeiro finalista confirmado da edição.

Caso o resultado parcial da enquete do UOL sobre quem sai hoje da Fazenda 2021 se confirme, este será o primeiro reality que Bil chega até a final: ele também participou do BBB 21 e No Limite.

Marina Ferrari é apontada como o segundo nome favorito da roça especial. Ela é apontada como finalista do programa com 28,60% dos votos. No entanto, um fato chama a atenção para o real resultado da berlinda: a diferença entre Marina e Aline é de menos de 10% de votos, o que aponta que tudo pode mudar até o anúncio oficial da eliminação, que será transmitido nesta segunda-feira (13), ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.

Grande final será em 16 de dezembro

A jornada dos participantes da Fazenda 2021 está chegando ao fim e o programa final está marcado para acontecer na próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro. O programa será exibido ao vivo, na Record TV e PlayPlus, às 22h45 (horário de Brasília).

Além dos finalistas, a decisão contará com a presença de todos os eliminados do programa – exceto Medrado e Nego do Borel – reunidos e sobre o comando de Adriane Galisteu. Quais devem ser o finalistas? Vote na enquete a Fazenda 2021 do DCI e opine.