Quem saiu da Fazenda 2021: Dynho e Sthe são eliminados

O público votou e quem saiu da Fazenda 2021 nesta terça-feira, 14 de dezembro, foram Dynho e Sthe. O cantor recebeu 1,89% dos votos, já a porcentagem da influenciadora baiana foi de 1,45%. Eles foram derrotados por Rico e Solange, que agora estão na final do reality com Bil e Marina.

Quem saiu da Fazenda 2021: Sthe e Dynho são eliminados

Sthe Matos e Dynho Alves deram adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão e foram anunciados como quem saiu da Fazenda 2021 nesta terça-feira (14). Dynho foi o quarto colocado na votação da vez e deixou o reality com 1,89% dos votos.

Essa foi a primeira vez que Dynho foi para a roça, sendo o participante que conseguiu se manter longe da berlinda por mais tempo na Fazenda 13.

Sthe Matos, por sua vez, ficou em terceiro lugar na votação da vez, com 10,45% dos votos. Por ser uma roça especial, a posição também rendeu a eliminação, sendo o último nome que saiu da Fazenda 2021.

Além dos 15º e 16º nomes eliminados, a roça desta terça-feira (14) também definiu os últimos finalistas da edição: Rico Melquiades e Solange Gomes. Agora, eles vão disputar o prêmio final de R$ 1,5 milhão que será entregue ao favorito na quinta-feira, 14 de dezembro. Veja como ficou o resultado final da roça especial 2:

01º LUGAR: Rico Melquiades (Finalista)

02º LUGAR: Solange Gomes (Finalista)

03º LUGAR: Sthe Matos (Eliminada | 10,45% dos votos)

04º LUGAR: Dynho Alves (Eliminado | 1,89% dos votos)

Segunda roça da semana vai definir finalistas

Rico Melquiades: o peão tem movimentado o reality e viveu brigas com todos os participantes. Ao longo do programa, Rico foi de melhor amigo a um dos maiores rivais de Dayane no reality. Foi ele quem apelidou a modelo de ‘cobra caninana’.

Solange Gomes: ex-musa da Banheira do Gugu voltou de 6 berlindas. Ela é polêmica e protagonizou diversos atritos no com os participantes. Ela foi a melhor amiga de Tati Quebra Barraco, que saiu da Fazenda 2021 na 6ª semana, e se aproximou de Rico na reta final do programa.

Marina Ferrari: a influenciadora foi a primeira participante confirmada na grande final do reality. Ela havia ido para a roça uma vez e protagonizou altos e baixos com os amigos. Na final, é próxima de Rico Melquiades.

Arcrebiano: participante foi anunciado como finalista do reality rural da Record TV durante o anúncio do resultado da primeira roça da final. Ele já havia participado do BBB 21 e No Limite mas não conseguiu grandes resultados nas competições. Ao longo do reality, Bil protagonizou confusões com Rico e Dayane. Modelo saiu da Fazenda 2021 em uma roça contra Marina e Solange.

Relembre todos os eliminados e as porcentagens

Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

Mussunzinho (23,52% dos votos)

Erika Schneider (30,24% dos votos)

Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

Lary Bottino (9,61% dos votos)

Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

Erasmo Viana (19,91% dos votos)

Tiago Piquilo (26,87% dos votos)

Valentina Francavilla (15,38% dos votos)

Gui Araújo (18,32% dos votos)

Dayane Mello (27% dos votos)

Mileide Mihaile (35,14% dos votos)

MC Gui (7,44% dos votos)

Aline Mineiro (19,77% dos votos)

Final a Fazenda 2021: data, horário e como assistir

Com o anúncio de quem saiu da Fazenda 2021, o próximo grande acontecimento do programa será a grande final. O desfecho será no dia 16 de dezembro e a transmissão do programa vai começar às 22h45 (horário de Brasília), ao vivo, na Record TV e PlayPlus.

A final da Fazenda contará com a presença de todos os ex-participantes da edição – exceto Nego do Borel (expulso) e Fernanda Medrado (desistência). Por ter testado positivo para a Covid-19, Liziane Gutierrez também ficará de fora.

O resultado da final da Fazenda 2021 será anunciado por Adriane Galisteu na quinta-feira (16). Acompanhe o resultado parcial das enquetes do DCI sobre quem vai ganhar a Fazenda 2021.