Quem saiu da Fazenda 2021: Erasmo é o 7º eliminado; veja porcentagem

Mais uma noite de eliminação e Erasmo Viana é quem saiu da Fazenda 2021 nesta 7ª roça com 19,91% dos votos. O peão foi derrotado por Solange Gomes, que recebeu 23,97% dos votos, e Rico Melquiades – o nome mais popular da noite -, que teve 56,12% para permanecer no reality.

Veja como foi a votação na enquete

Erasmo é quem saiu da Fazenda 2021 hoje

Depois de uma participação com altos e baixos, com direito a acusações de homofobia e machismo, Erasmo Viana foi o menos votado do público na roça desta semana. O ex de Gabriela Pugliesi dá adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão na Record TV ao ser derrotado por Solange e Rico. Entre os momentos mais marcantes da participação do influenciador no reality estão uma briga com Rico Melquiades, provocações contra Solange Gomes e, mais recentemente, uma fala que foi acusada de homofobia.

Erasmo foi parar na berlinda desta semana por conta de um erro de cálculo dele mesmo. O peão foi presenteado por Tiago Piquilo com o poder da chama vermelha e teve a missão de trocar todos os moradores da baia por moradores da sede. Acontece que o influenciador acabou se incluindo na escolha, foi para a baia e terminou a noite puxado por Solange Gomes (a mais votada da noite) para também participar da votação da semana.

Ele ainda foi vetado por Marina Ferrari e não participou da Prova do Fazendeiro.

Durante as conversas que teve depois da escolha, Erasmo disse que não se arrependeu de se colocar na baia e disse que queria proteger os amigos da berlinda, reforçando que não liga de se colocar em perigo para defender aqueles que gosta. Antes da eliminação, no entanto, o peão ficou emotivo e avaliou sua permanência no programa. “Esse lugar foi muito bom pra mim”, disse.

Apesar de ser quem saiu da Fazenda 2021 nesta semana, a participação de Erasmo não foi totalmente negativa e, desde a estreia do programa, o peão ganhou mais de 30 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

- PUBLICIDADE -

Quem já foi eliminado do reality?

A eliminação desta noite marca a sétima baixa oficial do reality da Record TV. Além dos seis participantes que já saíram do jogo, o elenco da Fazenda 2021 também registrou a desistência de Medrado e a expulsão do cantor Nego do Borel. Veja a ordem de quem saiu da Fazenda 2021 e quais foram as porcentagens:

Liziane Gutierrez: polêmica, a modelo e influenciadora digital foi derrotada por Nego do Borel e Solange Gomes na primeira roça e deixou a competição com 26,15% dos votos.

Mussunzinho: ator deixou a competição na segunda semana com 23,52% dos votos. A decisão do público dividiu a casa e provocou alguns embates como a discussão entre Tati Quebra Barraco e MC Gui.

Erika Schneider: ex-bailarina do Faustão virou alvo da maioria do elenco da Fazenda 2021 depois de eliminar Mussunzinho. Com 30,24% dos votos, ela foi quem saiu da Fazenda 2021 na terceira semana.

Victor Pecoraro: o ator que deu vida a personagens em algumas das principais novelas da Rede Globo foi o quarto eliminado do programa, com 22,82% dos votos. Victor foi para a roça contra Aline Mineiro e Gui Araújo, mas foi o menos votado.

Lary Bottino: a ex-amiga da Anitta teve uma estadia curta em A Fazenda 2021. A moça levou a pior na roça após receber 9,61% % dos votos, o menor percentual da edição.

Tati Quebra Barraco: a funkeira que foi considerada favorita na primeira semana é quem saiu da Fazenda 2021 na sexta noite de eliminação. Ela perdeu para Rico Melquiades e MC Gui e recebeu apenas 15,78% dos votos. Veja a eliminação de Tati e a reação dos confinados:

Veja quem ainda está no elenco da Fazenda 2021:

Aline Mineiro

Gui Araújo

Arcrebiano

Mileide Mihaile

Dayane Mello

Valentina Francavilla

MC Gui

Rico Melquiades

Sthe Matos

Solange Gomes

Marina Ferrari

Dynho Alves

Tiago Piquilo